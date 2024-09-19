Пермский губернатор ответил на слухи о своем уходе

Махонин заявил, что намерен продолжить работу на посту губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета на призы газета Звезда. Пермь, махонин дмитрий
В 2025 году у Махонина заканчивается срок полномочий Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что не планирует оставлять пост главы региона. Такое заявление он сделал в прямом эфире на телеканале «ГТРК-Пермь».

«Планов уходить абсолютно нет», — сказал глава региона. Таким образом он ответил, отвечая на вопросы в студии.

Дмитрий Махонин был избран губернатором Пермского края в 2020 году. В 2025 году у него заканчивается срок полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ежегодном послании весной Дмитрий Махонин между срок дал понять, что остается на второй срок.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что не планирует оставлять пост главы региона. Такое заявление он сделал в прямом эфире на телеканале «ГТРК-Пермь». «Планов уходить абсолютно нет», — сказал глава региона. Таким образом он ответил, отвечая на вопросы в студии. Дмитрий Махонин был избран губернатором Пермского края в 2020 году. В 2025 году у него заканчивается срок полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ежегодном послании весной Дмитрий Махонин между срок дал понять, что остается на второй срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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