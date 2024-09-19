Пермский губернатор ответил на слухи о своем уходе

Махонин заявил, что намерен продолжить работу на посту губернатора

В 2025 году у Махонина заканчивается срок полномочий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что не планирует оставлять пост главы региона. Такое заявление он сделал в прямом эфире на телеканале «ГТРК-Пермь».

«Планов уходить абсолютно нет», — сказал глава региона. Таким образом он ответил, отвечая на вопросы в студии.

Дмитрий Махонин был избран губернатором Пермского края в 2020 году. В 2025 году у него заканчивается срок полномочий. Ранее URA.RU сообщало, что в ежегодном послании весной Дмитрий Махонин между срок дал понять, что остается на второй срок.