Поздняя беременность и отношение к СВО: певице Сати Казановой 42 года

Сати Казановой исполнилось 42 года

02 октября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сати Казанова празднует свой 42-й день рождения Фото: Евгений Стукалин/ТАСС Сати Казанова (Сатаней Казанова) — российская певица и актриса. Она получила известность благодаря участию в группе «Фабрика», в составе которой артистка на протяжении восьми лет пела популярные синглы. Сегодня, 2 октября, певица отмечает свой 42-й день рождения. О карьере Сати Казановой, поздней беременности и отношении к спецоперации — в материале URA.RU. Детство и юность Сати Казанова родилась 2 октября 1982 года в кабардинской семье в селе Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии. Она старшая из четырех дочерей в семье Казановых и с детства помогала заботиться о младших сестрах. Сати училась в местной школе и занималась вокалом. После переезда в Нальчик она продолжила музыкальное образование в школе искусств и затем поступила в училище культуры и искусств, выбрав специальность академического вокала. Во время учебы она активно участвовала в концертах и работала певицей в ресторане. После третьего курса училища Сати отправилась в Москву, где получила поддержку от политика Арсена Канокова. В столице она поступила в Гнесинскую академию музыки, где обучалась эстрадно-джазовому вокалу и получила неполное высшее образование по специальности «эстрадное пение». Казанова училась в Гнесинской академии музыки Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress От «Фабрики» до «Сати Этника» Учась в Гнесинской академии музыки, Казанова совершенствовала свои вокальные навыки, работая в музыкальном шоу и казино. В это время она также вынуждена была самостоятельно зарабатывать на жизнь, так как родители не могли ей помочь финансово. В 2002 году Сати присоединилась к проекту «Фабрика звезд», и в декабре того же года стала частью женского трио «Фабрика» вместе с Александрой Савельевой и Ириной Тоневой. После восьми лет работы в «Фабрике» Сати начала сольную карьеру. Ее первый сольный сингл «Семь восьмых» вышел в том же году, когда она ушла из группы. После этого Казанова регулярно выпускала новые песни. Совместный клип с Арсением Тодирашем «До рассвета» принес ей два «Золотых граммофона». В 2014 году Сати получила высшее образование, окончив Российский университет театрального искусства (ГИТИС) по специальности актер. В том же году она выпустила песню «Чувство легкости» с Батиштой и получила приз зрительских симпатий от «Звуковой дорожки» за хит «Счастье есть». Клип на песню «Спит мое счастье» был снят в Петре, Иордания. В 2016 году Сати получила третий «Золотой Граммофон» за песню «Радость, привет» и выпустила дуэтную песню «Всем салам» с Ринатом Каримовым. Клип на песню «Я украду» был результатом сотрудничества с МС Doni. Сати удостоена нескольких званий и наград, включая звание Заслуженной артистки Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии. В 2019 году она выпустила сингл Ti amo и решила отказаться от поп-музыки в пользу проекта «Сати Этника». Проект «Сати Этника» является этнической музыкальной программой, которую Сати Казанова представляет на различных европейских площадках. В ее рамках она исполняет переработанные версии славянских, кавказских и восточных старинных песен, а также санскритских мантр, сопровождаемых электронной музыкой и живыми инструментами, такими как флейта, виолончель и арфа. Сати Казанова восемь лет была участницей группы «Фабрика» Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Скандал: мы не помогаем «кривым и косым» детям В 2016 году Сати Казанова оказалась в центре скандала из-за своих неосторожных высказываний, которые обидели родителей детей с особенностями. На пресс-конференции в Нальчике она заявила, что благотворительный фонд, созданный ею, занимается вопросами творчества, а не поддержкой «кривых и косых» детей. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны коллег, в том числе от певца Данко, который сам воспитывает ребенка с инвалидностью. В результате Казанова выступила с публичными извинениями. В начале 2017 года Сати снова оказалась в центре внимания после того, как выразила поддержку петербуржцу Дмитрию Угаю, против которого было возбуждено административное дело из-за лекции о йоге. Его действия были расценены как миссионерская деятельность, что могло повлечь за собой тюремное наказание. Казанова опубликовала пост в поддержку Угая, но позже уточнила свою позицию, утверждая, что не намеревалась критиковать государственную власть и предложила пересмотреть требования пакета законов Яровой. Артистка не раз оказывалась в центре скандалов Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Личная жизнь и поздняя беременность Певица долгое время не торопилась выходить замуж, ища человека, похожего на своего отца — щедрого и благородного. В прошлом ей приписывали романы с разными известными личностями, включая Алексея Кабанова и сына Иосифа Кобзона Андрея, но ни один из этих отношений не получил официального подтверждения. В 2013 году в прессе появились слухи о ее отношениях с бизнесменом Артуром Шачневым, однако Сати не спешила знакомить его с родителями. В 2014 году стало известно о ее романе с Романом Емельяновым, программным директором «Русского радио». В 2018 году Сати призналась в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» об отношениях с женатым олигархом, который подарил ей квартиру и автомобиль. В 2016 году появилась информация об отношениях с бизнесменом Александром Шенкманом, но Сати опровергла слухи. В 2017 году Сати вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба прошла по кабардинским традициям, а также были организованы торжества в Италии и Москве. Пара решила жить на две страны, и Стефано согласился провести несколько месяцев в Москве. Пандемия коронавируса временно разлучила супругов, но как только ограничения были сняты, Сати прилетела к мужу в Милан. Планы по путешествиям в Индии пришлось отложить из-за пандемии. В 2022 году Казанова заявила о желании переехать в Италию, где супруги приобрели дом. В июне 2024 года Сати поделилась новостью о предстоящем рождении дочери. Недавно беременная певица рассказала в своем личном блоге эмоциями от проведенных «проводов в роды». Казанова отметила, что на встрече с друзьями и близкими она смогла полностью расслабиться, принять любовь, благословения и подарки. Казанова ждет первенца от своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Путь к материнству для певицы оказался непростым — она много лет пыталась забеременеть и говорит о том, что «вымолила чудо», пишет «Газета.ру». В интервью для «Честного подкаста» Казанова призналась, что они с мужем серьезно подошли к процессу зачатия, планируя свою жизнь в соответствии с ее овуляционным циклом. В 2022 году Сати Казанова с мужем Стефано Тиоццо переехали в Италию Фото: Артем Геодакян/ТАСС Отношение к спецоперации на Украине В интервью для портала Teleprogramma.pro певица Сати Казанова поделилась своими мыслями о влиянии политических событий на семейные отношения, особенно в контексте спецоперации России на Украине. Она выразила убеждение в важности терпимости и понимания внутри семьи, особенно по отношению к старшему поколению, которое, по ее словам, обладает мудростью и опытом. Казанова подчеркнула, что никакие обстоятельства не должны приводить к семейному расколу. В феврале 2022 года Сати объявила о своем переезде из России. Она уточнила, что она с мужем приобрели дом в Италии и теперь ее привязывает к Москве только работа, которую она планирует постепенно завершать. В разговоре с журналистами Казанова также отметила, что иногда в их международной семье возникают различия из-за разницы менталитетов. Однако благодаря терпеливости ее мужа Стефано в их доме поддерживается атмосфера спокойствия и гармонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сати Казанова (Сатаней Казанова) — российская певица и актриса. Она получила известность благодаря участию в группе «Фабрика», в составе которой артистка на протяжении восьми лет пела популярные синглы. Сегодня, 2 октября, певица отмечает свой 42-й день рождения. О карьере Сати Казановой, поздней беременности и отношении к спецоперации — в материале URA.RU. Сати Казанова родилась 2 октября 1982 года в кабардинской семье в селе Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии. Она старшая из четырех дочерей в семье Казановых и с детства помогала заботиться о младших сестрах. Сати училась в местной школе и занималась вокалом. После переезда в Нальчик она продолжила музыкальное образование в школе искусств и затем поступила в училище культуры и искусств, выбрав специальность академического вокала. Во время учебы она активно участвовала в концертах и работала певицей в ресторане. После третьего курса училища Сати отправилась в Москву, где получила поддержку от политика Арсена Канокова. В столице она поступила в Гнесинскую академию музыки, где обучалась эстрадно-джазовому вокалу и получила неполное высшее образование по специальности «эстрадное пение». Учась в Гнесинской академии музыки, Казанова совершенствовала свои вокальные навыки, работая в музыкальном шоу и казино. В это время она также вынуждена была самостоятельно зарабатывать на жизнь, так как родители не могли ей помочь финансово. В 2002 году Сати присоединилась к проекту «Фабрика звезд», и в декабре того же года стала частью женского трио «Фабрика» вместе с Александрой Савельевой и Ириной Тоневой. После восьми лет работы в «Фабрике» Сати начала сольную карьеру. Ее первый сольный сингл «Семь восьмых» вышел в том же году, когда она ушла из группы. После этого Казанова регулярно выпускала новые песни. Совместный клип с Арсением Тодирашем «До рассвета» принес ей два «Золотых граммофона». В 2014 году Сати получила высшее образование, окончив Российский университет театрального искусства (ГИТИС) по специальности актер. В том же году она выпустила песню «Чувство легкости» с Батиштой и получила приз зрительских симпатий от «Звуковой дорожки» за хит «Счастье есть». Клип на песню «Спит мое счастье» был снят в Петре, Иордания. В 2016 году Сати получила третий «Золотой Граммофон» за песню «Радость, привет» и выпустила дуэтную песню «Всем салам» с Ринатом Каримовым. Клип на песню «Я украду» был результатом сотрудничества с МС Doni. Сати удостоена нескольких званий и наград, включая звание Заслуженной артистки Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии. В 2019 году она выпустила сингл Ti amo и решила отказаться от поп-музыки в пользу проекта «Сати Этника». Проект «Сати Этника» является этнической музыкальной программой, которую Сати Казанова представляет на различных европейских площадках. В ее рамках она исполняет переработанные версии славянских, кавказских и восточных старинных песен, а также санскритских мантр, сопровождаемых электронной музыкой и живыми инструментами, такими как флейта, виолончель и арфа. В 2016 году Сати Казанова оказалась в центре скандала из-за своих неосторожных высказываний, которые обидели родителей детей с особенностями. На пресс-конференции в Нальчике она заявила, что благотворительный фонд, созданный ею, занимается вопросами творчества, а не поддержкой «кривых и косых» детей. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны коллег, в том числе от певца Данко, который сам воспитывает ребенка с инвалидностью. В результате Казанова выступила с публичными извинениями. В начале 2017 года Сати снова оказалась в центре внимания после того, как выразила поддержку петербуржцу Дмитрию Угаю, против которого было возбуждено административное дело из-за лекции о йоге. Его действия были расценены как миссионерская деятельность, что могло повлечь за собой тюремное наказание. Казанова опубликовала пост в поддержку Угая, но позже уточнила свою позицию, утверждая, что не намеревалась критиковать государственную власть и предложила пересмотреть требования пакета законов Яровой. Певица долгое время не торопилась выходить замуж, ища человека, похожего на своего отца — щедрого и благородного. В прошлом ей приписывали романы с разными известными личностями, включая Алексея Кабанова и сына Иосифа Кобзона Андрея, но ни один из этих отношений не получил официального подтверждения. В 2013 году в прессе появились слухи о ее отношениях с бизнесменом Артуром Шачневым, однако Сати не спешила знакомить его с родителями. В 2014 году стало известно о ее романе с Романом Емельяновым, программным директором «Русского радио». В 2018 году Сати призналась в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» об отношениях с женатым олигархом, который подарил ей квартиру и автомобиль. В 2016 году появилась информация об отношениях с бизнесменом Александром Шенкманом, но Сати опровергла слухи. В 2017 году Сати вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба прошла по кабардинским традициям, а также были организованы торжества в Италии и Москве. Пара решила жить на две страны, и Стефано согласился провести несколько месяцев в Москве. Пандемия коронавируса временно разлучила супругов, но как только ограничения были сняты, Сати прилетела к мужу в Милан. Планы по путешествиям в Индии пришлось отложить из-за пандемии. В 2022 году Казанова заявила о желании переехать в Италию, где супруги приобрели дом. В июне 2024 года Сати поделилась новостью о предстоящем рождении дочери. Недавно беременная певица рассказала в своем личном блоге эмоциями от проведенных «проводов в роды». Казанова отметила, что на встрече с друзьями и близкими она смогла полностью расслабиться, принять любовь, благословения и подарки. Казанова ждет первенца от своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Путь к материнству для певицы оказался непростым — она много лет пыталась забеременеть и говорит о том, что «вымолила чудо», пишет «Газета.ру». В интервью для «Честного подкаста» Казанова призналась, что они с мужем серьезно подошли к процессу зачатия, планируя свою жизнь в соответствии с ее овуляционным циклом. В интервью для портала Teleprogramma.pro певица Сати Казанова поделилась своими мыслями о влиянии политических событий на семейные отношения, особенно в контексте спецоперации России на Украине. Она выразила убеждение в важности терпимости и понимания внутри семьи, особенно по отношению к старшему поколению, которое, по ее словам, обладает мудростью и опытом. Казанова подчеркнула, что никакие обстоятельства не должны приводить к семейному расколу. В феврале 2022 года Сати объявила о своем переезде из России. Она уточнила, что она с мужем приобрели дом в Италии и теперь ее привязывает к Москве только работа, которую она планирует постепенно завершать. В разговоре с журналистами Казанова также отметила, что иногда в их международной семье возникают различия из-за разницы менталитетов. Однако благодаря терпеливости ее мужа Стефано в их доме поддерживается атмосфера спокойствия и гармонии.