Метеозависимых предупредили о новой вспышке на Солнце

Сегодня ночью была зафиксирована крупнейшая за семь лет вспышка на Солнце. Метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Об этом предупредил астроном Анатолий Рябцев.
«Сразу после солнечного взрыва многие испытывают общее недомогание. Оно может выражаться в виде головной и суставной боли, нервных расстройств, повышении артериального давления», — объяснил Рябцев в интервью aif.ru. Он отметил, что этой ночью была зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце за последние годы.
Эксперт также добавил, что солнечные вспышки оказывают влияние на телекоммуникационное оборудование. Особо мощные могут вывести из строя мобильные телефоны, спутники связи, а также космические аппараты.
Ранее ученые предупреждали о магнитных бурях в октябре. Следующая по плану ожидается в период с 5 по 7 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.