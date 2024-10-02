Володин: 17 председателей комитетов Госдумы пересядут на Lada Aura

В ближайшее время 17 председателей комитетов Госдумы пересядут на автомобили отечественного бренда Lada Aura. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов. По данным Управделами Президента РФ, автомобили поступят в Госдуму до конца года», — пишет Дума.ТВ со ссылкой на слова Володина.
Кроме того, председатель ГД уточнил, что руководители фракций и вице-спикеры перейдут на использование автомобилей бренда Aurus. По его словам, до конца года ожидается поступление семи таких машин. Первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников уже пользуются транспортом этой марки.
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura составит от трех миллионов рублей и выше. По его словам, серийное производство автомобилей началось в сентябре. Сам Соколов успешно прошел тест-драйв модели.
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В ближайшее время 17 председателей комитетов Госдумы пересядут на автомобили отечественного бренда Lada Aura. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «На автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей комитетов. По данным Управделами Президента РФ, автомобили поступят в Госдуму до конца года», — пишет Дума.ТВ со ссылкой на слова Володина. Кроме того, председатель ГД уточнил, что руководители фракций и вице-спикеры перейдут на использование автомобилей бренда Aurus. По его словам, до конца года ожидается поступление семи таких машин. Первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников уже пользуются транспортом этой марки. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura составит от трех миллионов рублей и выше. По его словам, серийное производство автомобилей началось в сентябре. Сам Соколов успешно прошел тест-драйв модели.