В мире Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну 02 октября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + Антониу Гутерриш запретили въезд в Израиль Фото: Пресс-служба Совета Федерации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. По словам главы МИД, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. По словам главы МИД, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям