Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Антониу Гутерриш, stock
Антониу Гутерриш запретили въезд в Израиль Фото:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. По словам главы МИД, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. По словам главы МИД, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...