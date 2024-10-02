Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну

Антониу Гутерриш запретили въезд в Израиль
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признан персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
«Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. По словам главы МИД, тот, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, не заслуживает приезжать на израильскую землю и находиться на ней.
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