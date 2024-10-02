Запреты для мигрантов в регионах России: работа в такси, автобусах, общепите и продажа алкоголя

С января 2025 года начнут действовать новые ограничения для мигрантов

02 октября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Регионы России ужесточают свою миграционную политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионы России ужесточают свою миграционную политику, ограничивая для иностранцев сферы возможного трудоустройства. Часть субъектов не допускают приезжих к работе в общественном транспорте и такси, другие идут дальше, закрывая для приезжих сферу образования, общепит и торговлю. URA.RU собрало информацию о действующих ограничениях для иностранных граждан. Самые популярные запреты В первую очередь мигрантам ограничивают возможность заниматься перевозкой населения. В Ленинградской, Курской, Костромской и Нижегородской областях приезжим не разрешили только работу в такси. Еще ряд регионов добавил к этому отказ на трудоустройство в сфере общественного транспорта. Всего более 30 субъектов РФ запретили иностранцам заниматься пассажирскими перевозками. После транспорта наиболее распространенными сферами по ограничению трудоустройства мигрантов стали общепит, розничная торговля, производство детского питания. Часть российских областей пошли дальше и запретили занятость иностранцев на предприятиях по производству хлеба, кондитерских изделий, напитков: это Томская и Калининградская области, республика Карелия. В каких регионах действуют наиболее жесткие ограничения для мигрантов Сфера услуг и образования — следующие в перечне ограничений для иностранцев. Регионы запрещают им трудоустраиваться в учебные заведения, заниматься гостиничным делом, оказывать услуги по подбору персонала. Наиболее жесткие требования для мигрантов установлены в Калининградской и Вологодской областях, Краснодарском крае, на Камчатке. Так, помимо уже рассмотренных ограничений, в Вологодской области иностранцам нельзя работать в издательском деле, заниматься созданием кинофильмов, участвовать в деятельности музеев, библиотек и архивов. Камчатский край первым пунктом постановления губернатора запретил приезжим осуществлять отлов диких животных. В этом регионе их не допускают до производства молочной продукции, заготовок лесных ресурсов и сбора не опасных отходов. Московская область не допускает мигрантов в сферу здравоохранения, Кемеровская запрещает заниматься как врачебной практикой, так и работать в сфере косметологии и массажа. Что будет, если работодатель нарушит запреты В статье 18.15 административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» говорится, что при найме работодателем мигрантов в сферы, где привлечение таких работников запрещено, положен штраф: для физлиц — от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 250 000 до 800 000 рублей либо приостановление деятельности от 14 до 90 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы России ужесточают свою миграционную политику, ограничивая для иностранцев сферы возможного трудоустройства. Часть субъектов не допускают приезжих к работе в общественном транспорте и такси, другие идут дальше, закрывая для приезжих сферу образования, общепит и торговлю. URA.RU собрало информацию о действующих ограничениях для иностранных граждан. В первую очередь мигрантам ограничивают возможность заниматься перевозкой населения. В Ленинградской, Курской, Костромской и Нижегородской областях приезжим не разрешили только работу в такси. Еще ряд регионов добавил к этому отказ на трудоустройство в сфере общественного транспорта. Всего более 30 субъектов РФ запретили иностранцам заниматься пассажирскими перевозками. После транспорта наиболее распространенными сферами по ограничению трудоустройства мигрантов стали общепит, розничная торговля, производство детского питания. Часть российских областей пошли дальше и запретили занятость иностранцев на предприятиях по производству хлеба, кондитерских изделий, напитков: это Томская и Калининградская области, республика Карелия. Сфера услуг и образования — следующие в перечне ограничений для иностранцев. Регионы запрещают им трудоустраиваться в учебные заведения, заниматься гостиничным делом, оказывать услуги по подбору персонала. Наиболее жесткие требования для мигрантов установлены в Калининградской и Вологодской областях, Краснодарском крае, на Камчатке. Так, помимо уже рассмотренных ограничений, в Вологодской области иностранцам нельзя работать в издательском деле, заниматься созданием кинофильмов, участвовать в деятельности музеев, библиотек и архивов. Камчатский край первым пунктом постановления губернатора запретил приезжим осуществлять отлов диких животных. В этом регионе их не допускают до производства молочной продукции, заготовок лесных ресурсов и сбора не опасных отходов. Московская область не допускает мигрантов в сферу здравоохранения, Кемеровская запрещает заниматься как врачебной практикой, так и работать в сфере косметологии и массажа. В статье 18.15 административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» говорится, что при найме работодателем мигрантов в сферы, где привлечение таких работников запрещено, положен штраф: для физлиц — от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 250 000 до 800 000 рублей либо приостановление деятельности от 14 до 90 суток.