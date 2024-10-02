Крупное ДТП с автобусом произошло под Белгородом, есть погибшие

03 октября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Предположительно, автобус столкнулся с грузовиком Фото: Антон Белицкий © URA.RU В результате столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области погибли четыре человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в ЕДДС Новооскольского городского округа. «ДТП произошло на повороте в Великомихайловке, на данный момент 4 погибших и 12 пострадавших. Семь человек уехали в городскую больницу №2, а один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил диспетчер, пишет РИА Новости. Уточняется, что восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. У всех пострадавших травмы тяжелой и средней степени тяжести. Предположительно, рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области погибли четыре человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в ЕДДС Новооскольского городского округа. «ДТП произошло на повороте в Великомихайловке, на данный момент 4 погибших и 12 пострадавших. Семь человек уехали в городскую больницу №2, а один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил диспетчер, пишет РИА Новости. Уточняется, что восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. У всех пострадавших травмы тяжелой и средней степени тяжести. Предположительно, рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем.