02 октября 2024

Крупное ДТП с автобусом произошло под Белгородом, есть погибшие

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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Предположительно, автобус столкнулся с грузовиком Фото:

В результате столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области погибли четыре человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в ЕДДС Новооскольского городского округа.

«ДТП произошло на повороте в Великомихайловке, на данный момент 4 погибших и 12 пострадавших. Семь человек уехали в городскую больницу №2, а один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил диспетчер, пишет РИА Новости.

Уточняется, что восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. У всех пострадавших травмы тяжелой и средней степени тяжести. Предположительно, рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем.

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В результате столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области погибли четыре человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в ЕДДС Новооскольского городского округа. «ДТП произошло на повороте в Великомихайловке, на данный момент 4 погибших и 12 пострадавших. Семь человек уехали в городскую больницу №2, а один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород», — сообщил диспетчер, пишет РИА Новости. Уточняется, что восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. У всех пострадавших травмы тяжелой и средней степени тяжести. Предположительно, рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем.
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