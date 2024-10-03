На Украине назвали роковое последствие потери Угледара

«Страна.ua»: ВС РФ упростят свою логистику после полного освобождения Угледара
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ВСУ уже официально подтвердили потерю города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобождение Угледара российскими войсками приведет к упрощению логистики на юге Донбасса. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики», — написал автор статьи. Так, ВС РФ смогли достичь для себя важной цели.

По информации «Страна.ua», вблизи Угледара проходит значимая железнодорожная магистраль, которая обеспечивает связь между Донецком, Мариуполем, Крымом и другими регионами. Теперь, после изменения линии фронта, российские войска смогут эффективнее использовать этот маршрут для своих целей.

Ранее зарубежное издание Bloomberg перечислило стратегические козыри Угледара в ДНР, пишет RT. Согласно данным материала, потеря города лишает украинские силы «важного форпоста» в Донбассе. Эксперты отмечают выгодное расположение города, близость к железнодорожной ветке.

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Освобождение Угледара российскими войсками приведет к упрощению логистики на юге Донбасса. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики», — написал автор статьи. Так, ВС РФ смогли достичь для себя важной цели. По информации «Страна.ua», вблизи Угледара проходит значимая железнодорожная магистраль, которая обеспечивает связь между Донецком, Мариуполем, Крымом и другими регионами. Теперь, после изменения линии фронта, российские войска смогут эффективнее использовать этот маршрут для своих целей. Ранее зарубежное издание Bloomberg перечислило стратегические козыри Угледара в ДНР, пишет RT. Согласно данным материала, потеря города лишает украинские силы «важного форпоста» в Донбассе. Эксперты отмечают выгодное расположение города, близость к железнодорожной ветке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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