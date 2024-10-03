Россияне массово отказываются от ипотеки на фоне рекордно взлетевшей ставки

03 октября 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Из-за огромной ключевой ставки люди предпочитают копить на квартиру, а не брать ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU В настоящее время на фоне высокой ключевой ставки люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты. Об этом сообщил генеральный директор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев. «В реалиях, когда ключевая ставка находится на экстремально высоком уровне, население все больше предпочитает копить и отказываться от ипотечных кредитов. По данным ЦБ, совокупный объем банковских сбережений граждан составляет сейчас порядка 50 триллионов рублей, за квартал сумма выросла на 6,5%», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Гусева. Возвращение депозитных денег на рынок недвижимости может существенно повлиять на объем спроса, отмечает Гусев. Он приводит расчеты, согласно которым даже незначительный приток депозитных средств способен обеспечить реализацию значительного объема жилья. Несмотря на потенциальную активизацию интереса к покупке жилья, аналитики «ДОМ.РФ» указывают на неравномерное распределение сбережений среди вкладчиков. В то время как некоторые из них могут не испытывать потребности в улучшении жилищных условий, другие не обладают достаточными средствами даже для первого взноса по ипотеке. Таким образом, реальные покупатели жилья в ипотеку могут оказаться только владельцами определенной части счетов, где средства достаточны для осуществления таких планов. Социологические опросы также подтверждают, что значительное количество семей планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие пять лет при наличии соответствующего дохода. Ранее исследование Национального бюро кредитных историй показало, что для комфортного обслуживания ипотеки в России необходимый доход семьи превысил 103 тысячи рублей. Аналитики НБКИ отмечают, что несмотря на повышение необходимого для обслуживания ипотеки дохода, реальные доходы граждан также показывают тенденцию к росту. Это позволяет поддерживать стабильность в сфере ипотечного кредитования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время на фоне высокой ключевой ставки люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты. Об этом сообщил генеральный директор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев. «В реалиях, когда ключевая ставка находится на экстремально высоком уровне, население все больше предпочитает копить и отказываться от ипотечных кредитов. По данным ЦБ, совокупный объем банковских сбережений граждан составляет сейчас порядка 50 триллионов рублей, за квартал сумма выросла на 6,5%», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Гусева. Возвращение депозитных денег на рынок недвижимости может существенно повлиять на объем спроса, отмечает Гусев. Он приводит расчеты, согласно которым даже незначительный приток депозитных средств способен обеспечить реализацию значительного объема жилья. Несмотря на потенциальную активизацию интереса к покупке жилья, аналитики «ДОМ.РФ» указывают на неравномерное распределение сбережений среди вкладчиков. В то время как некоторые из них могут не испытывать потребности в улучшении жилищных условий, другие не обладают достаточными средствами даже для первого взноса по ипотеке. Таким образом, реальные покупатели жилья в ипотеку могут оказаться только владельцами определенной части счетов, где средства достаточны для осуществления таких планов. Социологические опросы также подтверждают, что значительное количество семей планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие пять лет при наличии соответствующего дохода. Ранее исследование Национального бюро кредитных историй показало, что для комфортного обслуживания ипотеки в России необходимый доход семьи превысил 103 тысячи рублей. Аналитики НБКИ отмечают, что несмотря на повышение необходимого для обслуживания ипотеки дохода, реальные доходы граждан также показывают тенденцию к росту. Это позволяет поддерживать стабильность в сфере ипотечного кредитования.