Избитый сыном Кадырова Никита Журавель сядет за госизмену

Никита Журавель, осужденный за оскорбление чувств верующих и избитый в СИЗО сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, Адамом, обвиняется в новом преступлении. Генпрокуратура России сообщила, что Журавель получит новый срок по делу о госизмене.
«Помните Никиту Журавеля, того самого, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети? В феврале за оскорбление чувств верующих его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Так вот, ему грозит новый срок по статье о государственной измене — прокуратура уже утвердила обвинительное заключение», — передает Генпрокуратура России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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