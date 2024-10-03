Избитый сыном Кадырова Никита Журавель сядет за госизмену

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Журавелю грозит новый срок, передает Генпрокуратура РФ Фото:

Никита Журавель, осужденный за оскорбление чувств верующих и избитый в СИЗО сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, Адамом, обвиняется в новом преступлении. Генпрокуратура России сообщила, что Журавель получит новый срок по делу о госизмене.

«Помните Никиту Журавеля, того самого, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети? В феврале за оскорбление чувств верующих его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Так вот, ему грозит новый срок по статье о государственной измене — прокуратура уже утвердила обвинительное заключение», — передает Генпрокуратура России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Никита Журавель, осужденный за оскорбление чувств верующих и избитый в СИЗО сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, Адамом, обвиняется в новом преступлении. Генпрокуратура России сообщила, что Журавель получит новый срок по делу о госизмене. «Помните Никиту Журавеля, того самого, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети? В феврале за оскорбление чувств верующих его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Так вот, ему грозит новый срок по статье о государственной измене — прокуратура уже утвердила обвинительное заключение», — передает Генпрокуратура России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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