Жителям Магнитогорска предлагают упаковывать яйца за 184 тысячи рублей

Челябинцам предлагают работать упаковщиками яиц на ферме в Магнитогорске Челябинской области. Трудоустройство предполагает вахтовый метод. За вахту обещают платить до 184 тысяч рублей.
«Требуется упаковщик яиц в лотки на ферму. Зарплата от 133 650 до 184 800 рублей до вычета налогов. Мы предоставляем: бесплатное питание, проживание и форму, а также официальное трудоустройство. Опыт работы не требуется», — сообщается на сайте по поиску работы.
Как уточняется в объявлении, работникам будет выделяться 60 дней отдыха в год. Также работодатель обещает еженедельное авансирование, оплату проезда и бонус, в виде десяти тысяч рублей за каждого приглашенного сотрудника в компанию.
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