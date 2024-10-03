Жителям Магнитогорска предлагают упаковывать яйца за 184 тысячи рублей

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Работа упаковщиком яиц предполагает полную занятость
Работа упаковщиком яиц предполагает полную занятость Фото:

Челябинцам предлагают работать упаковщиками яиц на ферме в Магнитогорске Челябинской области. Трудоустройство предполагает вахтовый метод. За вахту обещают платить до 184 тысяч рублей.

«Требуется упаковщик яиц в лотки на ферму. Зарплата от 133 650 до 184 800 рублей до вычета налогов. Мы предоставляем: бесплатное питание, проживание и форму, а также официальное трудоустройство. Опыт работы не требуется», — сообщается на сайте по поиску работы.

Как уточняется в объявлении, работникам будет выделяться 60 дней отдыха в год. Также работодатель обещает еженедельное авансирование, оплату проезда и бонус, в виде десяти тысяч рублей за каждого приглашенного сотрудника в компанию.

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Челябинцам предлагают работать упаковщиками яиц на ферме в Магнитогорске Челябинской области. Трудоустройство предполагает вахтовый метод. За вахту обещают платить до 184 тысяч рублей. «Требуется упаковщик яиц в лотки на ферму. Зарплата от 133 650 до 184 800 рублей до вычета налогов. Мы предоставляем: бесплатное питание, проживание и форму, а также официальное трудоустройство. Опыт работы не требуется», — сообщается на сайте по поиску работы. Как уточняется в объявлении, работникам будет выделяться 60 дней отдыха в год. Также работодатель обещает еженедельное авансирование, оплату проезда и бонус, в виде десяти тысяч рублей за каждого приглашенного сотрудника в компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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