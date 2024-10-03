ФСБ задержала украинских разведчиков, которые пытались прорваться из Литвы

03 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала украинских шпионов, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры. «Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры. «Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу.