ФСБ задержала украинских разведчиков, которые пытались прорваться из Литвы

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры.
«Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу.
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Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры. «Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу.