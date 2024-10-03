ФСБ задержала украинских разведчиков, которые пытались прорваться из Литвы

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Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, фсб, группа захвата, спецназ, работа спецназа
ФСБ задержала украинских шпионов, которые попытались проникнуть в Россию с территории Литвы Фото:

Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры.

«Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу.

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Федеральная служба безопасности России объявила о задержании сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой. По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть в Россию для совершения преступлений и заброски агентуры. «Сотрудники ФСБ задержали группу украинских шпионов, которые, собрав информацию о защищенности границы, пытались пересечь ее для выполнения преступных заданий», — сообщается в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости. Кроме основной миссии, украинские разведчики также планировали похищение ребенка, отцом которого является один из сотрудников украинской разведки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, и они взяты под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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