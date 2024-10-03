Куда можно улететь из Тюмени за 834 рубля

За самую низкую стоимость можно улететь из Тюмени в Курган
Из Тюмени за 834 рубля можно улететь в Курган. Это, по данным сервиса онлайн-бронирования билетов, самая низкая стоимость на авиаперелет из Тюмени.
«Рейс Тюмень — Курган. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 834 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
Рейс запланирован на 6 октября. Расчетное время в пути займет 55 минут. Это, по данным сервиса, самый дешевый билет, который можно приобрести по России. Следующая наименьшая стоимость — 2 293 рубля. За такую цену можно улететь в Екатеринбург.
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