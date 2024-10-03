Куда можно улететь из Тюмени за 834 рубля

Из Тюмени дешевле всего полететь в Курган
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За самую низкую стоимость можно улететь из Тюмени в Курган
За самую низкую стоимость можно улететь из Тюмени в Курган Фото:

Из Тюмени за 834 рубля можно улететь в Курган. Это, по данным сервиса онлайн-бронирования билетов, самая низкая стоимость на авиаперелет из Тюмени.

«Рейс Тюмень — Курган. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 834 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

Рейс запланирован на 6 октября. Расчетное время в пути займет 55 минут. Это, по данным сервиса, самый дешевый билет, который можно приобрести по России. Следующая наименьшая стоимость — 2 293 рубля. За такую цену можно улететь в Екатеринбург.

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Из Тюмени за 834 рубля можно улететь в Курган. Это, по данным сервиса онлайн-бронирования билетов, самая низкая стоимость на авиаперелет из Тюмени. «Рейс Тюмень — Курган. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 834 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Рейс запланирован на 6 октября. Расчетное время в пути займет 55 минут. Это, по данным сервиса, самый дешевый билет, который можно приобрести по России. Следующая наименьшая стоимость — 2 293 рубля. За такую цену можно улететь в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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