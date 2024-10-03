Песков: участник СВО сможет стать президентом России

03 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил. что в Конституции РФ четко прописано, кто может стать президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участник спецоперации на Украине может возглавить Россию. Об этом на конференц-колле сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации на Украине может возглавить Россию. Об этом на конференц-колле сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU.