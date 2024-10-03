Песков: участник СВО сможет стать президентом России

Дмитрий Песков отметил. что в Конституции РФ четко прописано, кто может стать президентом России
Участник спецоперации на Украине может возглавить Россию. Об этом на конференц-колле сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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