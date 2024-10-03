Песков: участник СВО сможет стать президентом России

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил. что в Конституции РФ четко прописано, кто может стать президентом России Фото:

Участник спецоперации на Украине может возглавить Россию. Об этом на конференц-колле сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Участник спецоперации на Украине может возглавить Россию. Об этом на конференц-колле сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Может. В Конституции четко прописано, кто может», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли участник СВО стать президентом страны. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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