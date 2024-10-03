Стали известны любимые заграничные маршруты екатеринбуржцев

«Авиасейлс»: екатеринбуржцы предпочитают отдыхать в Анталье
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В заграничных путешествиях екатеринбуржцы предпочитают Анталью Фото:

Екатеринбуржцы выбирают Анталью чаще всего среди остальных заграничных направлений. Об этом URA.RU рассказали в сервисе для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс».

«Отдых в Анталье (Турция) выбирают 13% екатеринбуржцев, в Стамбул в ближайшее время полетят 12%», — говорится в релизе. Ереван в собираются посетить 8%, а ОАЭ предпочли лишь 7% туристов.

Самые дешевые билеты в обе стороны на одного человека в Анталью стоят от 32,2 тысячи рублей; в Стамбул — от 29,6 тысячи рублей, в Ереван — от 22,5 тысячи рублей, а в Дубай — от 29,3 тысячи рублей.

Среди внутренних направлений екатеринбуржцы чаще всего выбирают Санкт-Петербург (27% бронирований), Москву (22%) и Сочи (18%). Самый продолжительный отпуск планируют провести в Минеральных Водах — до 10 дней, а самый короткий — в Москве, там туристы из Екатеринбурга задержатся в среднем на три дня.

Дешевле всего в октябре слетать в Москву, билеты туда-обратно стоят от 6,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербург чуть дороже — от 10,7 тысячи рублей на одного человека. Самые дорогие билеты продаются в Минеральные Воды — от 17,5 тысячи рублей.

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Екатеринбуржцы выбирают Анталью чаще всего среди остальных заграничных направлений. Об этом URA.RU рассказали в сервисе для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс». «Отдых в Анталье (Турция) выбирают 13% екатеринбуржцев, в Стамбул в ближайшее время полетят 12%», — говорится в релизе. Ереван в собираются посетить 8%, а ОАЭ предпочли лишь 7% туристов. Самые дешевые билеты в обе стороны на одного человека в Анталью стоят от 32,2 тысячи рублей; в Стамбул — от 29,6 тысячи рублей, в Ереван — от 22,5 тысячи рублей, а в Дубай — от 29,3 тысячи рублей. Среди внутренних направлений екатеринбуржцы чаще всего выбирают Санкт-Петербург (27% бронирований), Москву (22%) и Сочи (18%). Самый продолжительный отпуск планируют провести в Минеральных Водах — до 10 дней, а самый короткий — в Москве, там туристы из Екатеринбурга задержатся в среднем на три дня. Дешевле всего в октябре слетать в Москву, билеты туда-обратно стоят от 6,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербург чуть дороже — от 10,7 тысячи рублей на одного человека. Самые дорогие билеты продаются в Минеральные Воды — от 17,5 тысячи рублей.
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