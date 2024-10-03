Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге горит исправительная колония №10
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На место пожара у ИК №10 в Екатеринбурге уже выехали пожарные Фото:

В Екатеринбурге горит исправительная колония №10 на Монтерской, 5. Клубы дыма видно за несколько километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, оперативно потушат», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, на территории колонии возгорание произошло в пожарном депо. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Однако поскольку на территории расположены бытовые помещения, то людей там нет, говорят в пресс-службе ГУФСИН. «Пострадавших нет. Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что сегодня были пожарные учения в СИЗО №1, так что все сотрудники натренированы и смогут применить свои знания на практике.

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В Екатеринбурге горит исправительная колония №10 на Монтерской, 5. Клубы дыма видно за несколько километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, оперативно потушат», — рассказал очевидец. По предварительной информации, на территории колонии возгорание произошло в пожарном депо. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Однако поскольку на территории расположены бытовые помещения, то людей там нет, говорят в пресс-службе ГУФСИН. «Пострадавших нет. Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что сегодня были пожарные учения в СИЗО №1, так что все сотрудники натренированы и смогут применить свои знания на практике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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