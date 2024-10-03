В Екатеринбурге горит исправительная колония №10 на Монтерской, 5. Клубы дыма видно за несколько километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Очень много дыма. На место уже прибыли как минимум пять пожарных машин, надеюсь, оперативно потушат», — рассказал очевидец.
По предварительной информации, на территории колонии возгорание произошло в пожарном депо. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Однако поскольку на территории расположены бытовые помещения, то людей там нет, говорят в пресс-службе ГУФСИН. «Пострадавших нет. Загорелась кровля бытового здания. Помогаем тушить пожар сотрудникам МЧС», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что сегодня были пожарные учения в СИЗО №1, так что все сотрудники натренированы и смогут применить свои знания на практике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!