Происшествия В Екатеринбурге женщина закидала подростков камнями. Видео 04 октября 2024 в 00:39 Размер текста - 17 + Во время конфликта женщина порвала сумку девочке-подростку (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Репина, 88 взрослая женщина закидала группу подростков камнями. По словам свидетелей, спор между представителями разных поколений возник после того, как сын женщины бросил камень в сторону детей. «Сегодня на Репина, 88 произошел конфликт поколений, поссорились подростки и взрослая женщина. Женщину довели до того, что она начала кидаться камнями», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Подростки утверждают, что просили женщину успокоить своего ребенка. Однако в ответ она сама стала кидаться камнями и порвала сумку одному из них. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Репина, 88 взрослая женщина закидала группу подростков камнями. По словам свидетелей, спор между представителями разных поколений возник после того, как сын женщины бросил камень в сторону детей. «Сегодня на Репина, 88 произошел конфликт поколений, поссорились подростки и взрослая женщина. Женщину довели до того, что она начала кидаться камнями», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Подростки утверждают, что просили женщину успокоить своего ребенка. Однако в ответ она сама стала кидаться камнями и порвала сумку одному из них. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям