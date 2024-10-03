03 октября 2024

В Екатеринбурге женщина закидала подростков камнями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, двор, поляна, детская площадка, дерево
Во время конфликта женщина порвала сумку девочке-подростку (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Репина, 88 взрослая женщина закидала группу подростков камнями. По словам свидетелей, спор между представителями разных поколений возник после того, как сын женщины бросил камень в сторону детей.

«Сегодня на Репина, 88 произошел конфликт поколений, поссорились подростки и взрослая женщина. Женщину довели до того, что она начала кидаться камнями», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Подростки утверждают, что просили женщину успокоить своего ребенка. Однако в ответ она сама стала кидаться камнями и порвала сумку одному из них.

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В Екатеринбурге на улице Репина, 88 взрослая женщина закидала группу подростков камнями. По словам свидетелей, спор между представителями разных поколений возник после того, как сын женщины бросил камень в сторону детей. «Сегодня на Репина, 88 произошел конфликт поколений, поссорились подростки и взрослая женщина. Женщину довели до того, что она начала кидаться камнями», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Подростки утверждают, что просили женщину успокоить своего ребенка. Однако в ответ она сама стала кидаться камнями и порвала сумку одному из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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