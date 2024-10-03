Во время конфликта женщина порвала сумку девочке-подростку (фото из архива)
В Екатеринбурге на улице Репина, 88 взрослая женщина закидала группу подростков камнями. По словам свидетелей, спор между представителями разных поколений возник после того, как сын женщины бросил камень в сторону детей.
«Сегодня на Репина, 88 произошел конфликт поколений, поссорились подростки и взрослая женщина. Женщину довели до того, что она начала кидаться камнями», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Подростки утверждают, что просили женщину успокоить своего ребенка. Однако в ответ она сама стала кидаться камнями и порвала сумку одному из них.
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