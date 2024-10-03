03 октября 2024

Медведев: комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками начала работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактников будут привлекать во всех регионах
Контрактников будут привлекать во всех регионах Фото:

Комиссия, которая будет заниматься комплектованием российской армии контрактниками, приступила к работе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Комиссия по комплектованию российских войск контрактниками приступила к работе», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза также заявил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации.

Работой с будущими бойцами-контрактниками занимаются в каждом регионе и во всех муниципалитетах, пояснил Медведев. Комплектовать российскую армию будут до окончательной победы.

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Комиссия, которая будет заниматься комплектованием российской армии контрактниками, приступила к работе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Комиссия по комплектованию российских войск контрактниками приступила к работе», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза также заявил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации. Работой с будущими бойцами-контрактниками занимаются в каждом регионе и во всех муниципалитетах, пояснил Медведев. Комплектовать российскую армию будут до окончательной победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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