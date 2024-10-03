Медведев: комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками начала работу

Комиссия, которая будет заниматься комплектованием российской армии контрактниками, приступила к работе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Комиссия по комплектованию российских войск контрактниками приступила к работе», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза также заявил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в спецоперации.
Работой с будущими бойцами-контрактниками занимаются в каждом регионе и во всех муниципалитетах, пояснил Медведев. Комплектовать российскую армию будут до окончательной победы.
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