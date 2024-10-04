Бойцы ВС России спасли военного медика ВСУ, который просил добить его

04 октября 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Медик около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, но жизнь ему спасли военные ВС России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Игорь Мацак, военный медик украинской 59-й бригады, был спасен российскими военными после того, как попросил их «добить» его. О ранении и последующем спасении сообщил он сам в интервью РИА Новости. «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они [бойцы ВС РФ] опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — рассказал Мацак. Мацак уточнил, что после ранения пролежал около 30 часов в ожидании помощи от своих, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа ВС России. В процессе эвакуации украинские дроны пытались атаковать его вместе с российскими солдатами, однако эвакуация была успешной, и медики смогли спасти ему ногу. Несмотря на сложные обстоятельства, Мацак заявил, что не держит зла на своих сослуживцев. Ранее экс-военнослужащий ВСУ сообщил о попытках вербовки со стороны польских спецслужб во время обучения в Европе. Согласно его словам, целью вербовщиков было получение информации о ситуации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игорь Мацак, военный медик украинской 59-й бригады, был спасен российскими военными после того, как попросил их «добить» его. О ранении и последующем спасении сообщил он сам в интервью РИА Новости. «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они [бойцы ВС РФ] опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — рассказал Мацак. Мацак уточнил, что после ранения пролежал около 30 часов в ожидании помощи от своих, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа ВС России. В процессе эвакуации украинские дроны пытались атаковать его вместе с российскими солдатами, однако эвакуация была успешной, и медики смогли спасти ему ногу. Несмотря на сложные обстоятельства, Мацак заявил, что не держит зла на своих сослуживцев. Ранее экс-военнослужащий ВСУ сообщил о попытках вербовки со стороны польских спецслужб во время обучения в Европе. Согласно его словам, целью вербовщиков было получение информации о ситуации на Украине.