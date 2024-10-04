Бойцы ВС России спасли военного медика ВСУ, который просил добить его

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Медик около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, но жизнь ему спасли военные ВС России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Игорь Мацак, военный медик украинской 59-й бригады, был спасен российскими военными после того, как попросил их «добить» его. О ранении и последующем спасении сообщил он сам в интервью РИА Новости.

«Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они [бойцы ВС РФ] опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — рассказал Мацак.

Мацак уточнил, что после ранения пролежал около 30 часов в ожидании помощи от своих, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа ВС России. В процессе эвакуации украинские дроны пытались атаковать его вместе с российскими солдатами, однако эвакуация была успешной, и медики смогли спасти ему ногу. Несмотря на сложные обстоятельства, Мацак заявил, что не держит зла на своих сослуживцев.

Ранее экс-военнослужащий ВСУ сообщил о попытках вербовки со стороны польских спецслужб во время обучения в Европе. Согласно его словам, целью вербовщиков было получение информации о ситуации на Украине.

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Игорь Мацак, военный медик украинской 59-й бригады, был спасен российскими военными после того, как попросил их «добить» его. О ранении и последующем спасении сообщил он сам в интервью РИА Новости. «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они [бойцы ВС РФ] опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — рассказал Мацак. Мацак уточнил, что после ранения пролежал около 30 часов в ожидании помощи от своих, но вместо этого его жизнь спасла штурмовая группа ВС России. В процессе эвакуации украинские дроны пытались атаковать его вместе с российскими солдатами, однако эвакуация была успешной, и медики смогли спасти ему ногу. Несмотря на сложные обстоятельства, Мацак заявил, что не держит зла на своих сослуживцев. Ранее экс-военнослужащий ВСУ сообщил о попытках вербовки со стороны польских спецслужб во время обучения в Европе. Согласно его словам, целью вербовщиков было получение информации о ситуации на Украине.
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