«Ахмат» раскрыл, что ВСУ планируют в Курской области

Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения.
«На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости.
Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения. «На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости. Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений.