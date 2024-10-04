«Ахмат» раскрыл, что ВСУ планируют в Курской области

«Ахмат»: ВСУ, вероятно, уводят свои силы из Суджи в Курской области

04 октября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

ВСУ уходят из Суджи, уточнил боец «Ахмата», добавив, что они могут стянуть туда другие подразделения Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения. «На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости. Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения. «На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости. Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений.