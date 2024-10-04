«Ахмат» раскрыл, что ВСУ планируют в Курской области

«Ахмат»: ВСУ, вероятно, уводят свои силы из Суджи в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ уходят из Суджи, уточнил боец «Ахмата», добавив, что они могут стянуть туда другие подразделения Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения.

«На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости.

Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений.

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Украинские военные, по одной из версий, перегруппировываются под Суджей в Курской области, уводя свои силы оттуда. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Москва». Однако он добавил, есть вероятность того, что Киев, наоборот, вскоре отправит в сторону Суджи новые подразделения. «На данный момент они силы уводят [с участка у Суджи]. Такой вывод сделали по итогам нескольких дней, возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», — рассказал боец чеченского батальона в разговоре с РИА Новости. Ранее командир батальона Апти Алаудинов подчеркнул, что в Курской области действуют иностранные наемники. Он также говорил, что Украина с донецкого направления уводит свои подразделения под Курск. Тем не менее Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ стягивают солдат ВСУ от их основных подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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