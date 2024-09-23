23 сентября 2024

Алаудинов: иностранцы фиксируются на ряде участков в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, говорит Апти Алаудинов Фото:
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции. Алаудинов отметил, что ее подготовил комитет штабов блока НАТО. Он подчеркнул использование всех доступных ресурсов, включая спутниковую разведку и радиоэфир, для организации этой операции.

Алаудинов ранее сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области. Часть украинских военных отрезаны от основных подразделений ВСУ и оказались в окружении. ВСУ стянули на указанный участок резервы с Донецкого направления. Противник привлек довольно серьезную группировку, рассчитывая на «блицкриг», пишет «Национальная служба новостей».

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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции. Алаудинов отметил, что ее подготовил комитет штабов блока НАТО. Он подчеркнул использование всех доступных ресурсов, включая спутниковую разведку и радиоэфир, для организации этой операции. Алаудинов ранее сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области. Часть украинских военных отрезаны от основных подразделений ВСУ и оказались в окружении. ВСУ стянули на указанный участок резервы с Донецкого направления. Противник привлек довольно серьезную группировку, рассчитывая на «блицкриг», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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