Алаудинов: иностранцы фиксируются на ряде участков в Курской области

24 сентября 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, говорит Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции. Алаудинов отметил, что ее подготовил комитет штабов блока НАТО. Он подчеркнул использование всех доступных ресурсов, включая спутниковую разведку и радиоэфир, для организации этой операции. Алаудинов ранее сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области. Часть украинских военных отрезаны от основных подразделений ВСУ и оказались в окружении. ВСУ стянули на указанный участок резервы с Донецкого направления. Противник привлек довольно серьезную группировку, рассчитывая на «блицкриг», пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции. Алаудинов отметил, что ее подготовил комитет штабов блока НАТО. Он подчеркнул использование всех доступных ресурсов, включая спутниковую разведку и радиоэфир, для организации этой операции. Алаудинов ранее сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области. Часть украинских военных отрезаны от основных подразделений ВСУ и оказались в окружении. ВСУ стянули на указанный участок резервы с Донецкого направления. Противник привлек довольно серьезную группировку, рассчитывая на «блицкриг», пишет «Национальная служба новостей».