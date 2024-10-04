Бортников раскрыл, как взрывы пейджеров в Ливане повлияют на безопасность чиновников

Бортников: взрывы пейджеров в Ливане повлияют на мировую безопасность

04 октября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Чиновники могут оказаться в опасности после недавней произошедшей кибератаки в Ливане, заявил Александр Бортников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недавняя кибератака в Ливане, в результате которой были подорваны тысячи пейджеров представителей «Хезболлы, показала, что аналогичная угроза безопасности может произойти где угодно, включая страны СНГ. Таким образом могут покушаться на жизни представителей власти. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению „закладок“ могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент. Это прямая угроза безопасности стран СНГ», — сказал Александар Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. В середине сентября в Ливане произошла массовая кибератака. В результате нее пострадали тысячи человек, около десятка погибли. На следующий день ситуация повторилась, только теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. В Ливане обвинили в произошедшем Израиль. Тель-Авив опроверг это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недавняя кибератака в Ливане, в результате которой были подорваны тысячи пейджеров представителей «Хезболлы, показала, что аналогичная угроза безопасности может произойти где угодно, включая страны СНГ. Таким образом могут покушаться на жизни представителей власти. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Как показали недавние акции с подрывами пейджеров и раций в Ливане и Сирии, результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению „закладок“ могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент. Это прямая угроза безопасности стран СНГ», — сказал Александар Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. В середине сентября в Ливане произошла массовая кибератака. В результате нее пострадали тысячи человек, около десятка погибли. На следующий день ситуация повторилась, только теперь были взорваны не только пейджеры, но и другая техника. В Ливане обвинили в произошедшем Израиль. Тель-Авив опроверг это.