03 октября 2024

В ХМАО бизнесмен обманул мэрию при сносе аварийных домов

В ХМАО бизнесмен подозревается в мошенничестве при сносе аварийных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" Фото:

Бизнесмен из Когалыма (ХМАО) получил контракт от мэрии на снос ветхих домов и вывоз строительного мусора, однако свозил отходы не к месту утилизации, а на территорию одного из дачных кооперативов.

«В целях экономии предприниматель не стал транспортировать к месту утилизации отходы, масса которых составила порядка 250 тонн. Вместо этого на протяжении двух лет он выгружал их в котловане на территории одного из дачных кооперативов. При этом оплату за вывоз мусора получил в полном объёме», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Ущерб, нанесенный бизнесменом, составил 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», предприниматель находится под подпиской о невыезде.

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Бизнесмен из Когалыма (ХМАО) получил контракт от мэрии на снос ветхих домов и вывоз строительного мусора, однако свозил отходы не к месту утилизации, а на территорию одного из дачных кооперативов. «В целях экономии предприниматель не стал транспортировать к месту утилизации отходы, масса которых составила порядка 250 тонн. Вместо этого на протяжении двух лет он выгружал их в котловане на территории одного из дачных кооперативов. При этом оплату за вывоз мусора получил в полном объёме», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Ущерб, нанесенный бизнесменом, составил 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», предприниматель находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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