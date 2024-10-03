В ХМАО бизнесмен обманул мэрию при сносе аварийных домов

Бизнесмен из Когалыма (ХМАО) получил контракт от мэрии на снос ветхих домов и вывоз строительного мусора, однако свозил отходы не к месту утилизации, а на территорию одного из дачных кооперативов.
«В целях экономии предприниматель не стал транспортировать к месту утилизации отходы, масса которых составила порядка 250 тонн. Вместо этого на протяжении двух лет он выгружал их в котловане на территории одного из дачных кооперативов. При этом оплату за вывоз мусора получил в полном объёме», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
Ущерб, нанесенный бизнесменом, составил 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», предприниматель находится под подпиской о невыезде.
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