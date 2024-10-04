Похититель кенгуру из ярославского зоопарка Иван Некрасов был арестован на два месяца. Во время судебного процесса он выразил сожаление о своих действиях.
«Мужчину, обвиняемого в краже трех кенгуру из зоопарков, арестовали на два месяца», — сообщает 360.ru. Там добавили, что арестованный расплакался в суде, он сожалает о своем поступке.
Он объяснил свои действия тем, что не смог удержаться от кражи. Адвокат отметил, что у Некрасова есть врожденное психическое заболевание, а также любовь к животным.
По факту кражи кенгурят возбуждено уголовное дело. Ранее 27 сентября в Ярославле был похищен кенгуренок Крош, а 30 сентября в Калужской области — два кенгуренка. 2 октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале в Александрове, при этом в его сумке находился один живой детеныш, второй погиб. Позже полиция обнаружила Кроша в Королеве. Животное передали ветеринарам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.