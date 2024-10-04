Серийного похитителя кенгуру Ивана Некрасова арестовали. Видео

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Некрасов арестован на два месяца
Некрасов арестован на два месяца Фото:

Похититель кенгуру из ярославского зоопарка Иван Некрасов был арестован на два месяца. Во время судебного процесса он выразил сожаление о своих действиях.

«Мужчину, обвиняемого в краже трех кенгуру из зоопарков, арестовали на два месяца», — сообщает 360.ru. Там добавили, что арестованный расплакался в суде, он сожалает о своем поступке. 

Он объяснил свои действия тем, что не смог удержаться от кражи. Адвокат отметил, что у Некрасова есть врожденное психическое заболевание, а также любовь к животным.

По факту кражи кенгурят возбуждено уголовное дело. Ранее 27 сентября в Ярославле был похищен кенгуренок Крош, а 30 сентября в Калужской области — два кенгуренка. 2 октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале в Александрове, при этом в его сумке находился один живой детеныш, второй погиб. Позже полиция обнаружила Кроша в Королеве. Животное передали ветеринарам.

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Похититель кенгуру из ярославского зоопарка Иван Некрасов был арестован на два месяца. Во время судебного процесса он выразил сожаление о своих действиях. «Мужчину, обвиняемого в краже трех кенгуру из зоопарков, арестовали на два месяца», — сообщает 360.ru. Там добавили, что арестованный расплакался в суде, он сожалает о своем поступке.  Он объяснил свои действия тем, что не смог удержаться от кражи. Адвокат отметил, что у Некрасова есть врожденное психическое заболевание, а также любовь к животным. По факту кражи кенгурят возбуждено уголовное дело. Ранее 27 сентября в Ярославле был похищен кенгуренок Крош, а 30 сентября в Калужской области — два кенгуренка. 2 октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале в Александрове, при этом в его сумке находился один живой детеныш, второй погиб. Позже полиция обнаружила Кроша в Королеве. Животное передали ветеринарам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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