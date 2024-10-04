Минобороны РФ рассказало о подробностях зачистки Угледара

Минобороны РФ: при зачистке Угледара сдались в плен 44 бойца ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, страх, противостояние, раненый, боевики, военные, солдаты, война, ноги, подготовка, конфликт, вооруженные силы, заложник, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, плен, пленный
За неделю в плен ВС РФ сдались 83 бойца ВСУ, добавили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца.

Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца. Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...