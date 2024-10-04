Минобороны РФ рассказало о подробностях зачистки Угледара

Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца.
Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания.
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Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца. Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания.