Минобороны РФ рассказало о подробностях зачистки Угледара

Минобороны РФ: при зачистке Угледара сдались в плен 44 бойца ВСУ

04 октября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

За неделю в плен ВС РФ сдались 83 бойца ВСУ, добавили в Минобороны РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца. Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время зачистки Угледара в ДНР 44 бойца ВСУ сдались в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «При зачистке Угледара в плен российским военнослужащим сдались 44 бойца ВСУ», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Там добавили, что в общей сложности за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим сдались 83 украинца. Министерство обороны РФ 3 октября подтвердило освобождение Угледара. Украинская армия вывела свои подразделения 2 октября. В операции участвовали бойцы восточной группировки войск. В сети появились первые панорамные видео освобожденного города. На кадрах видно разрушенные и обгоревшие здания.