Российская армия взяла Угледар

Российским военным удалось прогнать ВСУ из Угледара
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Угледар.
«Освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы восточной группировки войск.
Ранее сообщалось, что российские военные демонстрируют значительное ускорение в продвижении в зоне СВО. ВСУ уже 2 октября официально вывели свои войска из Угледара.
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