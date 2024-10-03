Российская армия взяла Угледар

03 октября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Российским военным удалось прогнать ВСУ из Угледара Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Угледар. «Освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы восточной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские военные демонстрируют значительное ускорение в продвижении в зоне СВО. ВСУ уже 2 октября официально вывели свои войска из Угледара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Угледар. «Освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы восточной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские военные демонстрируют значительное ускорение в продвижении в зоне СВО. ВСУ уже 2 октября официально вывели свои войска из Угледара.