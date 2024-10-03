Российская армия взяла Угледар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, военные, солдаты, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, строй, солдат, мобилизация, сво, военный, боевой порядок
Российским военным удалось прогнать ВСУ из Угледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Угледар.

«Освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы восточной группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские военные демонстрируют значительное ускорение в продвижении в зоне СВО. ВСУ уже 2 октября официально вывели свои войска из Угледара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. ВС РФ заняли Угледар. «Освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства. В операции по освобождению населенного пункта участвовали бойцы восточной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские военные демонстрируют значительное ускорение в продвижении в зоне СВО. ВСУ уже 2 октября официально вывели свои войска из Угледара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...