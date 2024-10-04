В аэропорт Кольцово стянули военных. Видео

Военные из Екатеринбурга ловили мигрантов в аэропорту Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Силовая операция прошла утром 4 октября Фото:

Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово в поисках бывших мигрантов. Подробности операции URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.

«Было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки и отправились в военкомат. Также им объяснили правила заключения контракта на службу», — сообщили в ведомстве.

В операции участвовали военные следователи СКР по Екатеринбургскому гарнизону, сотрудники линейного отдела МВД в Кольцово и военкоматов. С начала года на учет поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.

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Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово в поисках бывших мигрантов. Подробности операции URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки и отправились в военкомат. Также им объяснили правила заключения контракта на службу», — сообщили в ведомстве. В операции участвовали военные следователи СКР по Екатеринбургскому гарнизону, сотрудники линейного отдела МВД в Кольцово и военкоматов. С начала года на учет поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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