В аэропорт Кольцово стянули военных. Видео

Военные из Екатеринбурга ловили мигрантов в аэропорту Кольцово

04 октября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла утром 4 октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово в поисках бывших мигрантов. Подробности операции URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки и отправились в военкомат. Также им объяснили правила заключения контракта на службу», — сообщили в ведомстве. В операции участвовали военные следователи СКР по Екатеринбургскому гарнизону, сотрудники линейного отдела МВД в Кольцово и военкоматов. С начала года на учет поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово в поисках бывших мигрантов. Подробности операции URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу. «Было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки и отправились в военкомат. Также им объяснили правила заключения контракта на службу», — сообщили в ведомстве. В операции участвовали военные следователи СКР по Екатеринбургскому гарнизону, сотрудники линейного отдела МВД в Кольцово и военкоматов. С начала года на учет поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.