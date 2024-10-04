Военные следователи нагрянули в екатеринбургский аэропорт Кольцово в поисках бывших мигрантов. Подробности операции URA.RU рассказали в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу.
«Было проверено более 50 мужчин, десять из них получили повестки и отправились в военкомат. Также им объяснили правила заключения контракта на службу», — сообщили в ведомстве.
В операции участвовали военные следователи СКР по Екатеринбургскому гарнизону, сотрудники линейного отдела МВД в Кольцово и военкоматов. С начала года на учет поставили более 2500 мужчин, получивших российское гражданство.
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