В Свердловской области агрохозяйство «Каменское» (входит в «Группу Синара») завершило уборку зерновых культур. С 7200 гектаров удалось собрать более 11 тысяч тонн пшеницы и ячменя. Вместе с этим заготовлено десятки тысяч тонн корма для скота, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Наше агрохозяйство ежегодно собирает богатый урожай зерновых культур. С полей все зерно привозят в специальные современные комплексы. Сушка производится на семенном или фуражном режиме в зависимости от того, куда потом будет распределено зерно: на корм крупному рогатому скоту, для семенного фонда или на продажу. Качество семян — залог будущего урожая и обеспечение кормовой безопасности нашего поголовья», — сказала гендиректор агрохозяйства Лидия Двинина, отметив, что для сева используются отборные семена.

Во время уборочной кампании хозяйство использовало 30 единиц техники, включая кормоуборочный комбайн. Машина обустроена автоматическими системами управления, картирования урожайности и дистанционного мониторинга.

Сейчас агрономы проводят отбор и сушку зерна для формирования семенного фонда посевной кампании 2026 года, а также начали осеннее возделывание почвы. Всего планируется подготовить к зиме порядка 10 тысяч гектаров. Работы должны завершиться до середины ноября.

