Путин присвоил почетный орден тюменцу

Президент отметил многодетного отца из Тюмени
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Антона Зиновьева», — сказано в документе.
Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.
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