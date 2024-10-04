Путин присвоил почетный орден тюменцу

Путин присвоил орден «Родительская слава» многодетному отцу из Тюмени
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Президент отметил многодетного отца из Тюмени
Президент отметил многодетного отца из Тюмени Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Антона Зиновьева», — сказано в документе.

Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюмени Антону Зиновьеву. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Указ президента РФ о награждении государственными наградами. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Антона Зиновьева», — сказано в документе. Медаль ордена «Родительская слава» является наградой наивысшего уровня, ее ежегодно выдают нескольким семьям, которые воспитали четырех детей. Награждение медалью сопровождается выплатой размером в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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