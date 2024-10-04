Раздавленного собственной машиной челябинца увезли в больницу
Жителя Челябинска четвертого октября придавило собственным автомобилем во время его ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«ЧП произошло на улице 3-го Интернационала, на парковке около многоэтажки, когда автолюбитель ремонтировал свою машину. В какой-то момент она тронулась. Мужчина безуспешно пытался остановить машину, но был придавлен к стене дома», — отмечает пресс-служба ведомства.
На экстренный вызов приехали спасатели. Они освободили пострадавшего. Мужчине понадобилась помощь медиков и его госпитализировали.
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