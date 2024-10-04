Челябинца придавило автомобилем во время ремонта. Видео

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
Раздавленного собственной машиной челябинца увезли в больницу Фото:

Жителя Челябинска четвертого октября придавило собственным автомобилем во время его ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«ЧП произошло на улице 3-го Интернационала, на парковке около многоэтажки, когда автолюбитель ремонтировал свою машину. В какой-то момент она тронулась. Мужчина безуспешно пытался остановить машину, но был придавлен к стене дома», — отмечает пресс-служба ведомства.

На экстренный вызов приехали спасатели. Они освободили пострадавшего. Мужчине понадобилась помощь медиков и его госпитализировали.

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Жителя Челябинска четвертого октября придавило собственным автомобилем во время его ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «ЧП произошло на улице 3-го Интернационала, на парковке около многоэтажки, когда автолюбитель ремонтировал свою машину. В какой-то момент она тронулась. Мужчина безуспешно пытался остановить машину, но был придавлен к стене дома», — отмечает пресс-служба ведомства. На экстренный вызов приехали спасатели. Они освободили пострадавшего. Мужчине понадобилась помощь медиков и его госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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