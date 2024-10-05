Пьяные солдаты ВСУ застряли на границе с Польшей

05 октября 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ пили алкоголь в дороге из Украины в Польшу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несколько бойцов Вооруженных сил Украины не прошли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший военный украинской армии, сбежавший из учебного лагеря в Польше. «Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу…» — передают РИА Новости слова экс-военного. Он добавил, что бойцы пили алкоголь в дороге на пропускной пункт в Польше, поэтому не прошли фейс-контроль пограничников. Также бывший солдат ВСУ рассказал, что его отправили в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard. Он сбежал оттуда и уехал в Германию в качестве беженца. Ранее мужчина, живущий под Суджей, рассказал, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а после отрезали ей голову. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. Мирошник утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины не прошли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший военный украинской армии, сбежавший из учебного лагеря в Польше. «Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу…» — передают РИА Новости слова экс-военного. Он добавил, что бойцы пили алкоголь в дороге на пропускной пункт в Польше, поэтому не прошли фейс-контроль пограничников. Также бывший солдат ВСУ рассказал, что его отправили в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard. Он сбежал оттуда и уехал в Германию в качестве беженца. Ранее мужчина, живущий под Суджей, рассказал, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а после отрезали ей голову. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. Мирошник утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное.