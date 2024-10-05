Несколько бойцов Вооруженных сил Украины не прошли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший военный украинской армии, сбежавший из учебного лагеря в Польше.
«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу…» — передают РИА Новости слова экс-военного. Он добавил, что бойцы пили алкоголь в дороге на пропускной пункт в Польше, поэтому не прошли фейс-контроль пограничников.
Также бывший солдат ВСУ рассказал, что его отправили в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard. Он сбежал оттуда и уехал в Германию в качестве беженца.
Ранее мужчина, живущий под Суджей, рассказал, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а после отрезали ей голову. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. Мирошник утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.