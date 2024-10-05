Пьяные солдаты ВСУ застряли на границе с Польшей

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Бойцы ВСУ пили алкоголь в дороге из Украины в Польшу Фото:

Несколько бойцов Вооруженных сил Украины не прошли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший военный украинской армии, сбежавший из учебного лагеря в Польше.

«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу…» — передают РИА Новости слова экс-военного. Он добавил, что бойцы пили алкоголь в дороге на пропускной пункт в Польше, поэтому не прошли фейс-контроль пограничников.

Также бывший солдат ВСУ рассказал, что его отправили в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard. Он сбежал оттуда и уехал в Германию в качестве беженца.

Ранее мужчина, живущий под Суджей, рассказал, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а после отрезали ей голову. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. Мирошник утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное.

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Несколько бойцов Вооруженных сил Украины не прошли границу с Польшей из-за своего нетрезвого состояния. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший военный украинской армии, сбежавший из учебного лагеря в Польше. «Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу…» — передают РИА Новости слова экс-военного. Он добавил, что бойцы пили алкоголь в дороге на пропускной пункт в Польше, поэтому не прошли фейс-контроль пограничников. Также бывший солдат ВСУ рассказал, что его отправили в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard. Он сбежал оттуда и уехал в Германию в качестве беженца. Ранее мужчина, живущий под Суджей, рассказал, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а после отрезали ей голову. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. Мирошник утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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