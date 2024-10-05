У актера Ливанова остановилось сердце

Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабостьФото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash.
Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.
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У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash. Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.