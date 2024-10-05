Развлечения Знаменитости У актера Ливанова остановилось сердце Mash: у Василия Ливанова остановилось сердце во время операции 05 октября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash. Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash. Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям