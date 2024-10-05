У актера Ливанова остановилось сердце

Mash: у Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость Фото:

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash.

Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Сейчас актер под ИВЛ в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 89-летний артист попал в больницу 29 сентября, предварительно ему ставили инсульт», — пишет Mash. Перед госпитализацией Василий Ливанов жаловался на одышку и слабость. Врачей беспокоило и то, что у 89-летнего артиста нарушена речь, а так же его мучают постоянные боли. Ранее Ливанова прооперировали в августе. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...