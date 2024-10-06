Финансист рассказал, как заработать на вкладах во время растущей ключевой ставки

Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский.
«Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik. Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент.
Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский. «Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik. Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент. Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей».