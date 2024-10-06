Финансист рассказал, как заработать на вкладах во время растущей ключевой ставки

Финансист Голубовский: краткосрочный депозит — хорошее решение для заработка
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ вновь поднимет ключевую ставку 25 октября Фото:

Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский.

«Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik. Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент.

Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей».

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Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский. «Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik. Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент. Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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