Финансист рассказал, как заработать на вкладах во время растущей ключевой ставки

Финансист Голубовский: краткосрочный депозит — хорошее решение для заработка

06 октября 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ вновь поднимет ключевую ставку 25 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский. «Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik . Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент. Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы заработать на вкладах во время роста ключевой ставки, следует открывать краткосрочный депозит. Об этом заявил валютный эксперт Дмитрий Голубовский. «Ставку на следующем заседании поднимут. Поэтому в этой ситуации краткосрочный депозит — это хорошее решение», — заявил Голубовский в интервью радио Sputnik. Голубовский также уверен, что рост ключевой ставки остановится на отметке в 22%. По словам финансиста, в текущей ситуации выгодно вкладывать на три месяца, чтобы после очередного поднятия ставки, заново открыть счет под больший процент. Центральный банк (ЦБ) РФ вновь проведет заседание о повышении уровня ключевой ставки 25 октября. По словам финансиста Андрея Тучкова, ЦБ повышает ключевую ставку с целью борьбы с инфляцией, поэтому сейчас делать вклад самое оптимальное время. Он также подчеркнул, что при наличии большего количества средств, лучше открыть несколько вкладов в разных банках, передает «Национальная служба новостей».