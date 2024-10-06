В Красноярском крае грузовик ушел под воду, погибли люди

06 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Грузовик ушел под воду на реке Чулым, водитель и пассажир погибли Фото: Илья Московец © URA.RU В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале . Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился. Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале. Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился. Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел.