В Красноярском крае грузовик ушел под воду, погибли люди

В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале. Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился.
Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел.
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В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале. Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился. Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел.