В Красноярском крае грузовик ушел под воду, погибли люди

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Паромная переправа Салехард-Лабытнанги. Салехард , море, брызги, волна, водоем, ямал, река
Грузовик ушел под воду на реке Чулым, водитель и пассажир погибли Фото:

В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале. Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился.

Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел.

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В Красноярском крае грузовик ушел под воду на реке Чулым. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Красноярском крае грузовик ушел под воду: все погибли», — сообщила пресс-служба ведомства в telegarm-канале. Отмечается, что водитель транспортного средства, несмотря на выставленные запрещающие знаки, заехал на понтонный мост, который не выдержал тяжести автомобиля и обрушился. Как стало известно, водитель и пассажир погибли, им не удалось выбраться из кабины. Специалисты Сибирского регионального ПСО МЧС России провели работы по поиску и поднятию тел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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