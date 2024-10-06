В российском регионе пропало лекарство от шизофрении

Mash: в Алтайском крае пропало лекарство от шизофрении «Сульпирид»

06 октября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Из-за ухудшения логистики в Алтайской крае пропало лекарство от шизофрении Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU В Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости шизофренией, что связывают с изменением продолжительности дня и ночи, которое вызывает обострение заболевания. Для лечения используется препарат «Сульпирид», однако на данный момент лекарство отсутствует в аптеках из-за проблем с логистикой. «Из-за задержек в поставках нейролептиков госаптеки не удается обеспечить поставки „Сульпирида“, что вынуждает пациентов искать лекарства в других регионах или использовать альтернативные методы», — сообщает источник Mash. Уточняется, что один из российских препаратов производят в соседней от Алтайской Кемеровской области. Статистика показывает, что в 2023 году 13,7 тысяч жителей Алтайского края обратились за помощью по поводу инфекционных заболеваний, что является рекордным показателем в стране. Эксперты отмечают, что подобные проблемы наблюдаются и в других регионах, таких как Чукотка, Сахалин, Еврейский АО и Курганская область. Ранее гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт заявила, что в России порядка четырех миллионов человек страдают психическими расстройствами. Около 300 миллионов человек страдают тревожными расстройствами и 280 миллионов — это депрессивные расстройства. Шизофренией страдают 24 миллиона человек во всем мире, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости шизофренией, что связывают с изменением продолжительности дня и ночи, которое вызывает обострение заболевания. Для лечения используется препарат «Сульпирид», однако на данный момент лекарство отсутствует в аптеках из-за проблем с логистикой. «Из-за задержек в поставках нейролептиков госаптеки не удается обеспечить поставки „Сульпирида“, что вынуждает пациентов искать лекарства в других регионах или использовать альтернативные методы», — сообщает источник Mash. Уточняется, что один из российских препаратов производят в соседней от Алтайской Кемеровской области. Статистика показывает, что в 2023 году 13,7 тысяч жителей Алтайского края обратились за помощью по поводу инфекционных заболеваний, что является рекордным показателем в стране. Эксперты отмечают, что подобные проблемы наблюдаются и в других регионах, таких как Чукотка, Сахалин, Еврейский АО и Курганская область. Ранее гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт заявила, что в России порядка четырех миллионов человек страдают психическими расстройствами. Около 300 миллионов человек страдают тревожными расстройствами и 280 миллионов — это депрессивные расстройства. Шизофренией страдают 24 миллиона человек во всем мире, передает «Национальная служба новостей».