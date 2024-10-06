Отвергнутый поклонник сломал челюсть вдове бойца СВО и сжег машину

06 октября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Брянской области навязчивый ухажер сломал челюсть вдове бойца СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Брянской области военный врач и вдова бойца СВО столкнулась с преследованием поклонника, который после отказа в общении поджег ее дом и автомобиль, а также сломал ей челюсть. Об этом сообщают в telegram-каналах. «Все началось со знакомства в соцсетях <…> Последней каплей стала сцена ревности, в ходе которой мужчина сломал женщине челюсть», — говорится в сообщении. По словам потерпевшей, она не сразу обратилась в полицию, так как боялась общественного порицания, и ей было стыдно за эти отношения, которые она начала после длительного перерыва. Ее также напрягало криминальное прошлое мужчины и его агрессивное поведение. По итогу она приняла решение прекратить с ним общение. По данным источника, мужчина вымогал деньги за подарки, которые он дарил самостоятельно по своей инициативе. Сначала он запросил 70 тысяч рублей, но впоследствии снизил сумму до 50 тысяч рублей. Женщина, уставшая от постоянных угроз, перевела ему большую часть запрашиваемой суммы. Несмотря на то, что на него подано четыре заявления в полицию и его дело было передано в Следственный комитет, преступник остается на свободе и недавно совершил поджог нового автомобиля бывшей партнерши. По данным источника, в настоящий момент женщина находится в постоянном стрессе, так как не знает, чего ожидать от него в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области военный врач и вдова бойца СВО столкнулась с преследованием поклонника, который после отказа в общении поджег ее дом и автомобиль, а также сломал ей челюсть. Об этом сообщают в telegram-каналах. «Все началось со знакомства в соцсетях <…> Последней каплей стала сцена ревности, в ходе которой мужчина сломал женщине челюсть», — говорится в сообщении. По словам потерпевшей, она не сразу обратилась в полицию, так как боялась общественного порицания, и ей было стыдно за эти отношения, которые она начала после длительного перерыва. Ее также напрягало криминальное прошлое мужчины и его агрессивное поведение. По итогу она приняла решение прекратить с ним общение. По данным источника, мужчина вымогал деньги за подарки, которые он дарил самостоятельно по своей инициативе. Сначала он запросил 70 тысяч рублей, но впоследствии снизил сумму до 50 тысяч рублей. Женщина, уставшая от постоянных угроз, перевела ему большую часть запрашиваемой суммы. Несмотря на то, что на него подано четыре заявления в полицию и его дело было передано в Следственный комитет, преступник остается на свободе и недавно совершил поджог нового автомобиля бывшей партнерши. По данным источника, в настоящий момент женщина находится в постоянном стрессе, так как не знает, чего ожидать от него в будущем.