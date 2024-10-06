Шестилетний мальчик сжег квартиру бабушки, поиграв со спичками

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Игра со спичками привела к пожару, заявили в МЧС России
Игра со спичками привела к пожару, заявили в МЧС России Фото:

В Чувашии шестилетний мальчик поджег квартиру своей бабушки, играя со спичками. Об этом рассказали в МЧС России.

«Играя, ребенок поджег мебель. Пламя быстро распространилось по квартире», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что бабушка и мальчик успели выбраться из жилища без травм.

Соседям сверху понадобилась помощь. Из задымленного подъезда также эвакуировали мужчину с сыном инвалидом. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, заключили в МЧС.

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В Чувашии шестилетний мальчик поджег квартиру своей бабушки, играя со спичками. Об этом рассказали в МЧС России. «Играя, ребенок поджег мебель. Пламя быстро распространилось по квартире», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что бабушка и мальчик успели выбраться из жилища без травм. Соседям сверху понадобилась помощь. Из задымленного подъезда также эвакуировали мужчину с сыном инвалидом. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, заключили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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