Шестилетний мальчик сжег квартиру бабушки, поиграв со спичками

Игра со спичками привела к пожару, заявили в МЧС России
В Чувашии шестилетний мальчик поджег квартиру своей бабушки, играя со спичками. Об этом рассказали в МЧС России.
«Играя, ребенок поджег мебель. Пламя быстро распространилось по квартире», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что бабушка и мальчик успели выбраться из жилища без травм.
Соседям сверху понадобилась помощь. Из задымленного подъезда также эвакуировали мужчину с сыном инвалидом. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, заключили в МЧС.
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