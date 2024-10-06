В России начала быстро дорожать красная икра

07 октября 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Продавцы не исключают, что красная икра может догнать по стоимости черную Фото: Илья Московец © URA.RU В России наблюдается значительный рост цен на красную икру после завершения путины. По сравнению с прошлым годом, стоимость увеличилась на 25%, и, по прогнозам, может подняться еще на 10% к Новому году. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. «В этом году к завершению путины… мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил Панин «Известиям». Он также отметил, что текущий год не оказался удачным для рыбной отрасли, так как плановый вылов лососевых не был достигнут. Это, вместе с повышенным спросом, может привести к увеличению цен еще до 10% на икру в преддверии новогодних праздников. Кроме того, цена на красную рыбу, особенно на горбушу, также выросла из-за ограниченного объема вылова. Ранее пивоваренные компании «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10-15%. Повышение цен коснется определенных брендов и будет связано с инфляцией, ростом стоимости сырья и логистических расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается значительный рост цен на красную икру после завершения путины. По сравнению с прошлым годом, стоимость увеличилась на 25%, и, по прогнозам, может подняться еще на 10% к Новому году. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. «В этом году к завершению путины… мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил Панин «Известиям». Он также отметил, что текущий год не оказался удачным для рыбной отрасли, так как плановый вылов лососевых не был достигнут. Это, вместе с повышенным спросом, может привести к увеличению цен еще до 10% на икру в преддверии новогодних праздников. Кроме того, цена на красную рыбу, особенно на горбушу, также выросла из-за ограниченного объема вылова. Ранее пивоваренные компании «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10-15%. Повышение цен коснется определенных брендов и будет связано с инфляцией, ростом стоимости сырья и логистических расходов.