06 октября 2024

В России начала быстро дорожать красная икра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, продукты, красная икра, деликатес, еда
Продавцы не исключают, что красная икра может догнать по стоимости черную Фото:

В России наблюдается значительный рост цен на красную икру после завершения путины. По сравнению с прошлым годом, стоимость увеличилась на 25%, и, по прогнозам, может подняться еще на 10% к Новому году. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

«В этом году к завершению путины… мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил Панин «Известиям».

Он также отметил, что текущий год не оказался удачным для рыбной отрасли, так как плановый вылов лососевых не был достигнут. Это, вместе с повышенным спросом, может привести к увеличению цен еще до 10% на икру в преддверии новогодних праздников. Кроме того, цена на красную рыбу, особенно на горбушу, также выросла из-за ограниченного объема вылова.

Ранее пивоваренные компании «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10-15%. Повышение цен коснется определенных брендов и будет связано с инфляцией, ростом стоимости сырья и логистических расходов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России наблюдается значительный рост цен на красную икру после завершения путины. По сравнению с прошлым годом, стоимость увеличилась на 25%, и, по прогнозам, может подняться еще на 10% к Новому году. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. «В этом году к завершению путины… мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил Панин «Известиям». Он также отметил, что текущий год не оказался удачным для рыбной отрасли, так как плановый вылов лососевых не был достигнут. Это, вместе с повышенным спросом, может привести к увеличению цен еще до 10% на икру в преддверии новогодних праздников. Кроме того, цена на красную рыбу, особенно на горбушу, также выросла из-за ограниченного объема вылова. Ранее пивоваренные компании «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» объявили о повышении цен на свою продукцию в среднем на 10-15%. Повышение цен коснется определенных брендов и будет связано с инфляцией, ростом стоимости сырья и логистических расходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...