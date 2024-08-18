Производители пива и слабоалкогольных напитков заявили о повышении цен

18 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Пенные напитки подорожают на 10-15%, заявили производители Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пивоваренная компания «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» заявили о поднятии цен на продукцию. Ожидается, что индексация произойдет в среднем на 10-15%. Об этом пишет газета «Фонтанка.ру». «Оптовая стоимость продукции „Балтики“ увеличится примерно на 10%, за исключением наиболее ходовых „Балтика 3“ и „Балтика 7“. Однако они уже дорожали в мае на те же 10%», — сообщает издание со ссылкой на слова топ-менеджера одного из ретейлеров. Отмечается, что в линейке «АБ ИнБев Эфес» подорожание коснется только иностранных брендов. Так, стоимость Efes и Bud вырастет сразу на 17%, Hoegaarden — на 15%, Velkopopovicky Kozel — на 12%. По словам производителей «Балтики», причина роста цен заключается в уровне инфляции, в подорожании сырья и увеличении логистических расходов. Кроме того, компания «АБ ИнБев Эфес» также объявила о повышении стоимости на продукцию из-за изменений подходов к позиционированию на рынке. Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что пиво по новой цене смогут себе позволить даже те, кто живет на минимальную зарплату 19,5 тысячи рублей. Кроме того, рост цен также не повлияет на объем продаж, передает « Национальная служба новостей ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пивоваренная компания «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» заявили о поднятии цен на продукцию. Ожидается, что индексация произойдет в среднем на 10-15%. Об этом пишет газета «Фонтанка.ру». «Оптовая стоимость продукции „Балтики“ увеличится примерно на 10%, за исключением наиболее ходовых „Балтика 3“ и „Балтика 7“. Однако они уже дорожали в мае на те же 10%», — сообщает издание со ссылкой на слова топ-менеджера одного из ретейлеров. Отмечается, что в линейке «АБ ИнБев Эфес» подорожание коснется только иностранных брендов. Так, стоимость Efes и Bud вырастет сразу на 17%, Hoegaarden — на 15%, Velkopopovicky Kozel — на 12%. По словам производителей «Балтики», причина роста цен заключается в уровне инфляции, в подорожании сырья и увеличении логистических расходов. Кроме того, компания «АБ ИнБев Эфес» также объявила о повышении стоимости на продукцию из-за изменений подходов к позиционированию на рынке. Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что пиво по новой цене смогут себе позволить даже те, кто живет на минимальную зарплату 19,5 тысячи рублей. Кроме того, рост цен также не повлияет на объем продаж, передает «Национальная служба новостей».