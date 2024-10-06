Таксопарки обяжут заключать с водителями трудовые договоры

07 октября 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Таксопарки будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство транспорта РФ разработало поправки в КоАП, предусматривающие запрет на работу в такси без официального трудоустройства. Нововведения нацелены на борьбу с нелегальной занятостью в сфере такси, в том числе среди мигрантов. «Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках… Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли… Перевозчик будет нести ответственность, если допустит к управлению легковым такси водителя, который не работает на него», — предполагают изменения в КоАП, которые Минтранс планирует внести в рамках доработки законопроекта «О такси». Передает газета «Известия». По информации источника в Минтрансе, таксопарки и службы аренды такси будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями. В настоящее время многие службы переводят водителей на статус самозанятых для упрощения налогообложения и разрешения трудовых споров. Ранее сообщалось, что многие российские таксисты не соответствуют новым требованиям для работы, которые начали действовать с 1 сентября. Таксистам необходим полис ОСГОП и разрешение на работу в такси, однако большинство из них не успели их получить, пишет «Национальная служба новостей». Союз «Цифровой мир» обратился к премьеру Мишустину с просьбой перенести срок введения нововведений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство транспорта РФ разработало поправки в КоАП, предусматривающие запрет на работу в такси без официального трудоустройства. Нововведения нацелены на борьбу с нелегальной занятостью в сфере такси, в том числе среди мигрантов. «Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках… Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли… Перевозчик будет нести ответственность, если допустит к управлению легковым такси водителя, который не работает на него», — предполагают изменения в КоАП, которые Минтранс планирует внести в рамках доработки законопроекта «О такси». Передает газета «Известия». По информации источника в Минтрансе, таксопарки и службы аренды такси будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями. В настоящее время многие службы переводят водителей на статус самозанятых для упрощения налогообложения и разрешения трудовых споров. Ранее сообщалось, что многие российские таксисты не соответствуют новым требованиям для работы, которые начали действовать с 1 сентября. Таксистам необходим полис ОСГОП и разрешение на работу в такси, однако большинство из них не успели их получить, пишет «Национальная служба новостей». Союз «Цифровой мир» обратился к премьеру Мишустину с просьбой перенести срок введения нововведений.