06 октября 2024

Таксопарки обяжут заключать с водителями трудовые договоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область , такси
Таксопарки будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями Фото:

Министерство транспорта РФ разработало поправки в КоАП, предусматривающие запрет на работу в такси без официального трудоустройства. Нововведения нацелены на борьбу с нелегальной занятостью в сфере такси, в том числе среди мигрантов.

«Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках… Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли… Перевозчик будет нести ответственность, если допустит к управлению легковым такси водителя, который не работает на него», — предполагают изменения в КоАП, которые Минтранс планирует внести в рамках доработки законопроекта «О такси». Передает газета «Известия».

По информации источника в Минтрансе, таксопарки и службы аренды такси будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями. В настоящее время многие службы переводят водителей на статус самозанятых для упрощения налогообложения и разрешения трудовых споров.

Ранее сообщалось, что многие российские таксисты не соответствуют новым требованиям для работы, которые начали действовать с 1 сентября. Таксистам необходим полис ОСГОП и разрешение на работу в такси, однако большинство из них не успели их получить, пишет «Национальная служба новостей». Союз «Цифровой мир» обратился к премьеру Мишустину с просьбой перенести срок введения нововведений.

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Министерство транспорта РФ разработало поправки в КоАП, предусматривающие запрет на работу в такси без официального трудоустройства. Нововведения нацелены на борьбу с нелегальной занятостью в сфере такси, в том числе среди мигрантов. «Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках… Мера призвана снизить число нелегальных мигрантов в отрасли… Перевозчик будет нести ответственность, если допустит к управлению легковым такси водителя, который не работает на него», — предполагают изменения в КоАП, которые Минтранс планирует внести в рамках доработки законопроекта «О такси». Передает газета «Известия». По информации источника в Минтрансе, таксопарки и службы аренды такси будут обязаны заключать трудовые договоры с водителями. В настоящее время многие службы переводят водителей на статус самозанятых для упрощения налогообложения и разрешения трудовых споров. Ранее сообщалось, что многие российские таксисты не соответствуют новым требованиям для работы, которые начали действовать с 1 сентября. Таксистам необходим полис ОСГОП и разрешение на работу в такси, однако большинство из них не успели их получить, пишет «Национальная служба новостей». Союз «Цифровой мир» обратился к премьеру Мишустину с просьбой перенести срок введения нововведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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