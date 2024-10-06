Дочка «Роснефти» ограничит движение на дороге в населенный пункт ХМАО

Компания «Самотлорнефтегаз» из ХМАО перекроет дорогу в Нижневартовском районе

07 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе перекроют дорогу нефтяной компании из-за ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО на два дня ограничат движение на дороге, ведущей в село Большетархово. Дорога принадлежит компании «Самотлорнефтегаз», дочернему предприятию «Роснефти». Власти Нижневартовского района в telegram-канале сообщили, что дорогу перекроют из-за ремонта. «7 и 8 октября ограничат движение по дороге в село Большетархово: сегодня до 16:30, 8 октября с 10:00 до 16:30. Полное перекрытие дороги запланировано в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке автомобильной дороги, принадлежащей АО „Самотлорнефтегаз“, ведущей в село Большетархово, в районе куста № 4088», — указано в публикации администрации Нижневартовского района. Жителям рекомендуют учитывать время перекрытия при планировании поездок. Ремонт не повлияет на график движения рейсовых автобусов. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) перекроют одну полосу дороги на проспекте Мира. Ограничения действовали 25 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО на два дня ограничат движение на дороге, ведущей в село Большетархово. Дорога принадлежит компании «Самотлорнефтегаз», дочернему предприятию «Роснефти». Власти Нижневартовского района в telegram-канале сообщили, что дорогу перекроют из-за ремонта. «7 и 8 октября ограничат движение по дороге в село Большетархово: сегодня до 16:30, 8 октября с 10:00 до 16:30. Полное перекрытие дороги запланировано в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке автомобильной дороги, принадлежащей АО „Самотлорнефтегаз“, ведущей в село Большетархово, в районе куста № 4088», — указано в публикации администрации Нижневартовского района. Жителям рекомендуют учитывать время перекрытия при планировании поездок. Ремонт не повлияет на график движения рейсовых автобусов. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) перекроют одну полосу дороги на проспекте Мира. Ограничения действовали 25 сентября.