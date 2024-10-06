В Перми пьяная мать кормила грудью своего ребенка посреди улицы

Жители Перми заметили на ул. Дружбы женщину, которая решила покормить своего ребенка грудью прямо посреди улицы. Мать при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Пермь новости» в соцсети «ВКонтакте». Из этических соображений URA.RU не публикует данное видео.
«Мать с признаками опьянения кормит ребенка грудью. Хотя сама на ногах еле стоит. Улица Дружбы, 14», — написал автор поста. На кадрах видно, что женщина с коляской и ребенком на руках стала кормить его грудью посреди улицы. На предложение прохожих присесть на лавочку отказалась. В ответ на претензии относительно состояния опьянения предложила прохожим сначала самим родить и воспитать детей, а уже потом вмешиваться в ее жизнь.
Пользователи соцсети негативно отнеслись к происходящему. Пермяки предложили вызвать полицию или вовсе лишить ее родительских прав. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что личность женщины установлена. В отношении нее составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.
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