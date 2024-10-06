Власти Ноябрьска ищут архитектора, который создаст единый стиль города

Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) ищет подрядчика, который разработает единый архитектурный стиль фасадов трех домов по проспекту Мира. Об этом URA.RU стало известно из размещенного на сайте госзакупок тендера.
«Выполнение работ по разработке архитектурной концепции фасадных решений многоквартирных жилых домов по проспекту Мира, 78, 78а, 80 в городе Ноябрьске. Архитектурная концепция выполняется в целях формирования единого архитектурного градостроительного облика города Ноябрьска, создания визуально привлекательных объектов, повышения индекса качества городской среды», — сообщается в техническом задании тендера, размещенного на сайте ЕИС закупки.
Цена контракта составляет 950 тысяч рублей. Подрядчик должен также отразить ценность природы и составить единый стиль города, опираясь на его местоположение.
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