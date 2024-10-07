Европейским журналистам пригрозили тюрьмой из-за проникновения в Курскую область

ФСБ: журналисты из Швейцарии и Франции незаконно пересекли границу под Курском

07 октября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Иностранные журналисты пытались вновь проникнуть в Курскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Против иностранных журналистов из Швейцарии и Франции было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Согласно законодательству РФ, им грозит срок до пяти лет лишения свободы. Это не первый случай, когда журналисты из западных СМИ пытаются проникнуть на территорию Курской области, где идут бои с 6 августа. Крайний инцидент произошел в начале октября. Тогда журналист британской газеты The Telegraph Джеймс Раштон незаконно проник в Суджу в сопровождении украинских военных. После этого он опубликовал материал об этом на сайте издания, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против иностранных журналистов из Швейцарии и Франции было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Согласно законодательству РФ, им грозит срок до пяти лет лишения свободы. Это не первый случай, когда журналисты из западных СМИ пытаются проникнуть на территорию Курской области, где идут бои с 6 августа. Крайний инцидент произошел в начале октября. Тогда журналист британской газеты The Telegraph Джеймс Раштон незаконно проник в Суджу в сопровождении украинских военных. После этого он опубликовал материал об этом на сайте издания, передает RT.