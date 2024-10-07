В Кремле назвали фейком возвращение Бута к торговле оружием

Песков: информация о возвращении Бута к торговле оружием — фейк
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, бут, бут виктор
Песков опроверг слухи западных СМИ о возвращении Бута к торговле оружием Фото:

В Кремле назвали фейком возвращение российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Материал этот видели. Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Виктор Бут — российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. В августе Бут заявлял, что американские власти охотятся за русскими по всему миру, чтобы создать базу людей для обмена и заключать более выгодные сделки, передает RT.

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В Кремле назвали фейком возвращение российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Материал этот видели. Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Виктор Бут — российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. В августе Бут заявлял, что американские власти охотятся за русскими по всему миру, чтобы создать базу людей для обмена и заключать более выгодные сделки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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