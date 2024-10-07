В Кремле назвали фейком возвращение Бута к торговле оружием

Песков: информация о возвращении Бута к торговле оружием — фейк

07 октября 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Песков опроверг слухи западных СМИ о возвращении Бута к торговле оружием Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кремле назвали фейком возвращение российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Материал этот видели. Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Виктор Бут — российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. В августе Бут заявлял, что американские власти охотятся за русскими по всему миру, чтобы создать базу людей для обмена и заключать более выгодные сделки, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле назвали фейком возвращение российского предпринимателя Виктора Бута к торговле оружием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Материал этот видели. Мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или к попытке нападения на наших народных избранников», — заявил Песков в ходе конференц-кола с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Виктор Бут — российский предприниматель, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. В августе Бут заявлял, что американские власти охотятся за русскими по всему миру, чтобы создать базу людей для обмена и заключать более выгодные сделки, передает RT.