Путин уволил восемь генералов

Восемь высокопоставленных офицеров из рядов МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были освобождены от своих должностей по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«От должностей освобождены восемь генералов», — приводит слова источника агентство. В указах, подписанных президентом, среди освобожденных находятся генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович и замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области.
Дополнительно отмечается, что среди уволенных также находятся руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов. Причины и обстоятельства освобождения от должностей пока не уточняются.
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