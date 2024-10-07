Путин уволил восемь генералов

РИАН: уволены восемь генералов МЧС, СК и ФСИН
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Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей
Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей Фото:

Восемь высокопоставленных офицеров из рядов МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были освобождены от своих должностей по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«От должностей освобождены восемь генералов», — приводит слова источника агентство. В указах, подписанных президентом, среди освобожденных находятся генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович и замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области.

Дополнительно отмечается, что среди уволенных также находятся руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов. Причины и обстоятельства освобождения от должностей пока не уточняются.

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Восемь высокопоставленных офицеров из рядов МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были освобождены от своих должностей по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «От должностей освобождены восемь генералов», — приводит слова источника агентство. В указах, подписанных президентом, среди освобожденных находятся генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович и замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области. Дополнительно отмечается, что среди уволенных также находятся руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов. Причины и обстоятельства освобождения от должностей пока не уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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