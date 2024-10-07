В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека (фото из архива)
В Московской области около Серпухова в массовой аварии погибли три человека. Еще четыре получили ранения разной степени тяжести, сообщают в СМИ.
«Три человека погибли в результате страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова. Еще четверо пострадали», — пишет telegram-канал Mash.
Автокатастрофа произошла в 12:20 по московскому времени на мосту через реку Оку, расположенном на 103-м километре автодороги М2. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние.
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