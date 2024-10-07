В массовой автокатастрофе в Подмосковье погибли три человека. Видео

07 октября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Московской области около Серпухова в массовой аварии погибли три человека. Еще четыре получили ранения разной степени тяжести, сообщают в СМИ. «Три человека погибли в результате страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова. Еще четверо пострадали», — пишет telegram-канал Mash. Автокатастрофа произошла в 12:20 по московскому времени на мосту через реку Оку, расположенном на 103-м километре автодороги М2. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области около Серпухова в массовой аварии погибли три человека. Еще четыре получили ранения разной степени тяжести, сообщают в СМИ. «Три человека погибли в результате страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова. Еще четверо пострадали», — пишет telegram-канал Mash. Автокатастрофа произошла в 12:20 по московскому времени на мосту через реку Оку, расположенном на 103-м километре автодороги М2. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние.