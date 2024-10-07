В массовой автокатастрофе в Подмосковье погибли три человека. Видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, перевернувшийся грузовик, авария
В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека (фото из архива) Фото:

В Московской области около Серпухова в массовой аварии погибли три человека. Еще четыре получили ранения разной степени тяжести, сообщают в СМИ.

«Три человека погибли в результате страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова. Еще четверо пострадали», — пишет telegram-канал Mash.

Автокатастрофа произошла в 12:20 по московскому времени на мосту через реку Оку, расположенном на 103-м километре автодороги М2. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние.

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В Московской области около Серпухова в массовой аварии погибли три человека. Еще четыре получили ранения разной степени тяжести, сообщают в СМИ. «Три человека погибли в результате страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова. Еще четверо пострадали», — пишет telegram-канал Mash. Автокатастрофа произошла в 12:20 по московскому времени на мосту через реку Оку, расположенном на 103-м километре автодороги М2. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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