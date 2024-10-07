В Калининграде раскрыли мошенничество на сотни миллионов при строительстве училища

СК возбудил дело о хищениях при строительстве филиала Нахимовского училища
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В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища Фото:

В Калининграде было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанное с хищением средств при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой <…> в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в заявлении СК, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемые оформили подложные акты приемки работ, что привело к ущербу государства на сумму свыше 100 миллионов рублей.

На данный момент Галина Чистякова арестована, а Алексей Ширинкин находится под домашним арестом. В рамках расследования были арестованы их личные активы, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок, для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска.

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В Калининграде было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанное с хищением средств при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России. «Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой <…> в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в заявлении СК, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемые оформили подложные акты приемки работ, что привело к ущербу государства на сумму свыше 100 миллионов рублей. На данный момент Галина Чистякова арестована, а Алексей Ширинкин находится под домашним арестом. В рамках расследования были арестованы их личные активы, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок, для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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