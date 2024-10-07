Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отказался от автомобиля предшественницы. Mercedes S500 с госномером, который был закреплен за экс-главой округа Натальей Комаровой, ему не подошел, и Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Кухарук сменил служебное авто. Mercedes S500 с госномером р001хм, который был закреплен за экс-главой округа Комаровой, ему не подошел. Говорят, Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200, внедорожник 2014 года выпуска. Ходят слухи, что раньше на нем ездил глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщает инсайдер.
Mercedes экс-губернатора попадал в ДТП в 2016 году. В районе площади Свободы в Ханты-Мансийске они не поделили дорогу с Hyundai Solaris. Комаровой в момент аварии не было в салоне авто.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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