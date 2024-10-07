Губернатор ХМАО Кухарук отказался от служебного Mercedes предшественницы. Инсайд

Глава ХМАО Кухарук сменил служебный Mercedes S500 Комаровой на Land Cruiser 200
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова много лет ездила на Mersedes S500
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова много лет ездила на Mersedes S500 Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отказался от автомобиля предшественницы. Mercedes S500 с госномером, который был закреплен за экс-главой округа Натальей Комаровой, ему не подошел, и Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. 

«Кухарук сменил служебное авто. Mercedes S500 с госномером р001хм, который был закреплен за экс-главой округа Комаровой, ему не подошел. Говорят, Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200, внедорожник 2014 года выпуска. Ходят слухи, что раньше на нем ездил глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщает инсайдер.

Mercedes экс-губернатора попадал в ДТП в 2016 году. В районе площади Свободы в Ханты-Мансийске они не поделили дорогу с Hyundai Solaris. Комаровой в момент аварии не было в салоне авто.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отказался от автомобиля предшественницы. Mercedes S500 с госномером, который был закреплен за экс-главой округа Натальей Комаровой, ему не подошел, и Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.  «Кухарук сменил служебное авто. Mercedes S500 с госномером р001хм, который был закреплен за экс-главой округа Комаровой, ему не подошел. Говорят, Кухарук предпочел комфортабельному седану более вместительный Land Cruiser 200, внедорожник 2014 года выпуска. Ходят слухи, что раньше на нем ездил глава аппарата губернатора Анатолий Уткин», — сообщает инсайдер. Mercedes экс-губернатора попадал в ДТП в 2016 году. В районе площади Свободы в Ханты-Мансийске они не поделили дорогу с Hyundai Solaris. Комаровой в момент аварии не было в салоне авто. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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