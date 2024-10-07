07 октября 2024

В Петербурге провели масштабный рейд по поиску нарушений среди мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители выявили несколько случаев нарушений среди мигрантов
Правоохранители выявили несколько случаев нарушений среди мигрантов Фото:

В Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нарушений в области миграции и санитарных норм в ходе которого выявили 48 иностранных граждан. Заявление о возможных нарушениях поступило от гражданина на личном приёме у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СКР по городу Олега Бобкова и касалось двух кафе в Центральном районе.

«В Санкт-Петербурге проведен рейд по выявлению нарушений в сфере миграции... Следователями установлено 48 иностранных граждан», — передает в своем telegram-канале ГСУ СК. Двое из мигрантов нарушили законодательство и теперь будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, были зафиксированы недочеты в соблюдении санитарных норм и требований пожарной безопасности в месте работы мигрантов. Все собранные материалы, подтверждающие факты нарушений, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для дальнейших мер по привлечению виновных к ответственности.

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В Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нарушений в области миграции и санитарных норм в ходе которого выявили 48 иностранных граждан. Заявление о возможных нарушениях поступило от гражданина на личном приёме у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СКР по городу Олега Бобкова и касалось двух кафе в Центральном районе. «В Санкт-Петербурге проведен рейд по выявлению нарушений в сфере миграции... Следователями установлено 48 иностранных граждан», — передает в своем telegram-канале ГСУ СК. Двое из мигрантов нарушили законодательство и теперь будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, были зафиксированы недочеты в соблюдении санитарных норм и требований пожарной безопасности в месте работы мигрантов. Все собранные материалы, подтверждающие факты нарушений, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для дальнейших мер по привлечению виновных к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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