В Петербурге провели масштабный рейд по поиску нарушений среди мигрантов

В Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нарушений в области миграции и санитарных норм в ходе которого выявили 48 иностранных граждан. Заявление о возможных нарушениях поступило от гражданина на личном приёме у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СКР по городу Олега Бобкова и касалось двух кафе в Центральном районе.
«В Санкт-Петербурге проведен рейд по выявлению нарушений в сфере миграции... Следователями установлено 48 иностранных граждан», — передает в своем telegram-канале ГСУ СК. Двое из мигрантов нарушили законодательство и теперь будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, были зафиксированы недочеты в соблюдении санитарных норм и требований пожарной безопасности в месте работы мигрантов. Все собранные материалы, подтверждающие факты нарушений, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для дальнейших мер по привлечению виновных к ответственности.
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